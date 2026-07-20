Priljubljena harmonikarica drugič postala mamica

Tina Poljanšek velja za eno prepoznavnejših imen na področju narodno-zabavne glasbe. Svojo glasbeno pot je gradila kot harmonikarica, pred leti je bila povezana z različnimi glasbenimi zasedbami, danes pa jo občinstvo spremlja predvsem kot del skupine Chicas.
Njeno življenje se je v zadnjem obdobju močno spremenilo
Ob glasbenih obveznostih je v ospredje stopila družina, ki ji po objavah sodeč prinaša veliko sreče in novih nepozabnih trenutkov. Materinstvo je za glasbenico postalo pomemben del vsakdana, v katerem se prepletata zasebna sreča in ustvarjalna pot.
Prihod drugega otroka je za mlado družino prav posebno poglavje
Ob novih izzivih, neprespanih nočeh in vsakodnevnih malih radostih se začenja obdobje, polno novih spominov, ki jih bodo kot družina ustvarjali skupaj. Komaj dobro leto dni po rojstvu hčerke se je namreč družini pridružil še sin.
Tini in njeni družini ob tem velikem življenjskem trenutku želimo veliko zdravja, ljubezni in čim več nepozabnih družinskih trenutkov.
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