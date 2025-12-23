Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček

"Naša Sonja je včeraj praznovala 80 let," je zapisala Tina Gaber na družbenih omrežjih: "Pravim ji Sonja, ker je bila takrat, ko je postala moja babica, stara toliko kot jaz danes. Ima dva sinova in same vnukinje, med katerimi sem najstarejša, njena ljubezen do vseh nas pa je preprosto neopisljiva in neskončna."

V zapisu se Tina spominja otroštva, ko je bila Sonja vedno njihova tiha zaveznica. Ko so jo kot otroka silili jesti hrano, ki je ni marala, je babica na skrivaj vzela krožnik in jo 'rešila': "Že takrat me je razumela drugače kot drugi. Ko sem bila najstnica in je bil moj oče strog in dosleden na svoj način, ni bila le nekdo, ki bi mi stal ob strani, ampak tista, ki me je tiho in spretno reševala iz zagat. Razumela me je takrat, ko me ni razumel nihče drug."