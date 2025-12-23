Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček

"Naša Sonja je včeraj praznovala 80 let," je zapisala Tina Gaber na družbenih omrežjih: "Pravim ji Sonja, ker je bila takrat, ko je postala moja babica, stara toliko kot jaz danes. Ima dva sinova in same vnukinje, med katerimi sem najstarejša, njena ljubezen do vseh nas pa je preprosto neopisljiva in neskončna."
V zapisu se Tina spominja otroštva, ko je bila Sonja vedno njihova tiha zaveznica. Ko so jo kot otroka silili jesti hrano, ki je ni marala, je babica na skrivaj vzela krožnik in jo 'rešila': "Že takrat me je razumela drugače kot drugi. Ko sem bila najstnica in je bil moj oče strog in dosleden na svoj način, ni bila le nekdo, ki bi mi stal ob strani, ampak tista, ki me je tiho in spretno reševala iz zagat. Razumela me je takrat, ko me ni razumel nihče drug."
"Razumela me je takrat, ko me ni razumel nihče drug," je še zapisala: "Krivdo otrok in vnukinj je vedno prevzela nase in z nasmehom rešila vse naše dileme. Nikoli ni sodila, vedno je stala ob strani. Tudi takrat, ko si sama še nisem znala predstavljati rešitve, je bila ona moja moč v ozadju. 'Tinči, vse bo v redu,' je rekla. In prav je imela."
Danes, ko je Tina starejša, je babičin kavč zanjo najljubši terapevt in edini kraj, kjer ji včasih uspe zaspati tudi sredi dneva. Kotiček, ki predstavlja varnost, mir in občutek doma: "Zame najbolj varen in miren kotiček na celem svetu."
Babico je še opisala kot sonček, ki že vse življenje greje, objema in drži skupaj njihov svet. Zato si življenja brez nje ne znajo predstavljati: "Zato si življenja brez nje ne znamo predstavljati. Ne jaz, ne vsi njeni. Radi te imamo, mladenka naša."