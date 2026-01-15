Od poroda do svetovnega vrha: izjemen povratek športnice

Gre za izjemen dosežek, saj se je Belinda Bencic na vrh vrnila manj kot dve leti po rojstvu hčerke in po obdobju, ko je bila zaradi materinskega premora celo brez uradne uvrstitve na lestvici.

Športnica je postala mama aprila 2024, nato pa si je vzela tekmovalni premor. Ob vrnitvi na turnejo jeseni istega leta je bila brez lestvične uvrstitve, kar pomeni, da je morala kariero znova graditi skoraj od začetka. Kljub temu je že v prvih mesecih pokazala, da ostaja konkurenčna na najvišji ravni, navaja Tennis.com v analizi njenega povratka.

Po podatkih uradne strani WTATennis je tenisačica v sezoni 2025 in začetku 2026 zbrala dovolj točk, da se je postopno prebila med najboljših 50, nato med najboljših 20 in nazadnje znova v elitno deseterico.

Pomembno vlogo pri njenem vzponu je imel tudi United Cup, kjer je zmagovala proti visoko uvrščenim igralkam in Švici pomagala do vidnega ekipnega uspeha. Po navedbah WTA je prav ta turnir odločilno prispeval k njenemu skoku na deseto mesto svetovne lestvice.