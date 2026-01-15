Od poroda do svetovnega vrha: izjemen povratek športnice

Gre za izjemen dosežek, saj se je Belinda Bencic na vrh vrnila manj kot dve leti po rojstvu hčerke in po obdobju, ko je bila zaradi materinskega premora celo brez uradne uvrstitve na lestvici.
Športnica je postala mama aprila 2024, nato pa si je vzela tekmovalni premor. Ob vrnitvi na turnejo jeseni istega leta je bila brez lestvične uvrstitve, kar pomeni, da je morala kariero znova graditi skoraj od začetka. Kljub temu je že v prvih mesecih pokazala, da ostaja konkurenčna na najvišji ravni, navaja Tennis.com v analizi njenega povratka.
Po podatkih uradne strani WTATennis je tenisačica v sezoni 2025 in začetku 2026 zbrala dovolj točk, da se je postopno prebila med najboljših 50, nato med najboljših 20 in nazadnje znova v elitno deseterico.
Pomembno vlogo pri njenem vzponu je imel tudi United Cup, kjer je zmagovala proti visoko uvrščenim igralkam in Švici pomagala do vidnega ekipnega uspeha. Po navedbah WTA je prav ta turnir odločilno prispeval k njenemu skoku na deseto mesto svetovne lestvice.
Prva mama v Top 10 po Sereni Williams
Z vstopom v Top 10 je Bencic dosegla mejnik, ki ima širši pomen za ženski tenis. Kot izpostavlja Tennis.com, je postala prva mama v elitni deseterici po letu 2021, ko je bila med najboljšimi še Serena Williams.
V zadnjih letih se je sicer več igralk uspešno vrnilo po materinstvu, vendar se je le redkim uspelo prebiti povsem na vrh. V tem kontekstu je njen dosežek pogosto primerjan tudi z vrnitvijo Kim Clijsters, ki je v preteklosti po rojstvu otroka celo osvajala turnirje za grand slam, poudarjajo tuji športni mediji.
Navdih za prihodnje generacije igralk
Kot poroča brazilski športni portal Globo Esporte, njen uspeh presega zgolj osebni športni dosežek. Njena vrnitev v Top 10 velja za močan signal, da je mogoče usklajevati vrhunski šport in materinstvo, čeprav pot zahteva izjemno disciplino, podporo in vztrajnost.
Tudi strokovnjaki, ki jih navaja WTATennis.com, poudarjajo, da Bencic danes ni le "uspešna povratnica", temveč znova igralka, ki je sposobna redno premagovati najboljše na svetu in se boriti za največje naslove.
Statistično gledano je njen povratek eden najhitrejših v sodobnem tenisu. Iz neuvrščene igralke se je prebila v Top 10 v manj kot dveh letih, kar je izjemno redek primer. Ob tem ostaja konkurenčna proti vodilnim igralkam svetovne lestvice, kar potrjujejo njeni rezultati na največjih turnirjih.
