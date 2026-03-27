Taylor Lautner bo postal očka: vesela novica za zvezdnika Somraka

Svet slavnih 0
27. 03. 2026 08.56

Namesto filmskih premier in rdečih preprog je tokrat v ospredju bolj osebna, a nič manj razburljiva novica: Taylor Lautner stopa v povsem novo življenjsko vlogo, postal bo oče. Igralec, ki je zaznamoval generacijo oboževalcev s sago Somrak, z ženo Tay Lautner pričakuje prvega otroka.

Taylor Lautner je svoji ženi za rojstni dan pripravil presenečenje.

Par je veselo novico razkril včeraj, na družbenih omrežjih, kjer sta objavila nežne fotografije z ultrazvočnimi posnetki. Ob tem sta šaljivo zapisala, da bo družina "Taylor Lautner" kmalu dobila novega člana.

Lautner je zaslovel kot eden največjih najstniških idolov poznih 2000-ih. Svetovno prepoznavnost je dosegel z vlogo Jacoba Blacka v franšizi Somrak, kjer je igral ob Kristen Stewart in Robertu Pattinsonu.

V času največje priljubljenosti je veljal za enega najbolje plačanih mladih igralcev v Hollywoodu. Čeprav se je kasneje nekoliko umaknil od igranja glavnih vlog, ostaja prepoznaven obraz pop kulture in se občasno vrača na male in velike zaslone.

Ljubezenska zgodba z ženo Tay

Njegova žena Tay Lautner, rojena kot Taylor Dome, prihaja iz drugačnega sveta, je zdravstvena delavka. Spoznala sta se prek njegove sestre, njuna zveza pa je javnost prvič pritegnila leta 2018.

Zaročila sta se leta 2021 in se leto kasneje poročila. Posebnost njune zgodbe je, da imata po poroki enako ime, Taylor Lautner. V zadnjih letih sta skupaj nastopala tudi kot zagovornika duševnega zdravja.

Njegova pretekla zveza s Taylor Swift

Preden je našel svojo življenjsko sopotnico, je bil Lautner kratek čas v zvezi s pop zvezdnico Taylor Swift. Spoznala sta se leta 2009 med snemanjem filma Valentine's Day.

Njuna romanca ni trajala dolgo, a je pustila sled v pop kulturi, Swiftova naj bi pesem Back to December posvetila prav njemu. Zanimivo je, da sta danes v dobrih odnosih, Lautner pa se je celo pojavil v njenem projektu med turnejo Eras Tour.

Taylor Lautner, Taylor Swift in Joey King na snemanju videospota.FOTO: Profimedia

Pričakovanje prvega otroka pomeni za Lautnerja veliko osebno prelomnico. V zadnjih letih je večkrat poudaril, da mu družina pomeni največ, zato novica ni presenetila njegovih najbližjih oboževalcev.

Zdaj pa ostaja le še vprašanje, ki zabava internet: bo tudi otrok dobil ime Taylor?

Prejšnji članek
Svet slavnih

Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica

Naslednji članek
Svet slavnih

Posmehovali so se mu, a on je sledil srcu

