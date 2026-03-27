Taylor Lautner bo postal očka: vesela novica za zvezdnika Somraka

Par je veselo novico razkril včeraj, na družbenih omrežjih, kjer sta objavila nežne fotografije z ultrazvočnimi posnetki. Ob tem sta šaljivo zapisala, da bo družina "Taylor Lautner" kmalu dobila novega člana.

Lautner je zaslovel kot eden največjih najstniških idolov poznih 2000-ih. Svetovno prepoznavnost je dosegel z vlogo Jacoba Blacka v franšizi Somrak, kjer je igral ob Kristen Stewart in Robertu Pattinsonu.

V času največje priljubljenosti je veljal za enega najbolje plačanih mladih igralcev v Hollywoodu. Čeprav se je kasneje nekoliko umaknil od igranja glavnih vlog, ostaja prepoznaven obraz pop kulture in se občasno vrača na male in velike zaslone.