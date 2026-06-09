Deklica na poti: zvezdnik navdušeno razkril spol prvega otroka

V videu sta priljubljeni igralec Zone somraka Taylor Lautner in njegova žena Tay Lautner skupaj spremljala digitalno aplikacijo za razkrivanje spola otroka, kjer se je po več korakih na zaslonu končno pojavila beseda "Deklica" . Ob razkritju sta bila oba vidno ganjena in presrečna, Tay pa je celo zajokala od veselja, medtem ko jo je Taylor objel in pomiril.

Igralec je kasneje v objavi na družbenih omrežjih razkril, da je vedno sanjal o tem, da bi postal oče deklice. Ob tem je poudaril, da je najpomembnejše, da je otrok zdrav, a da ga je ta trenutek globoko ganil.

"Moje sanje so bile vedno, da bi postal oče deklice," je zapisal Taylor. "Komaj čakam, da to malo deklico pozdravimo v našem svetu. Ekipa deklice!!"

Par je poročen od leta 2022. Novica o deklici pa je sprožila val čestitk oboževalcev po vsem svetu.