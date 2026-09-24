Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko

Par je veselo novico objavil včeraj zvečer na Instagramu, natanko teden dni po rojstvu hčerke. Ob tem sta pokazala tudi prvo fotografijo svoje deklice in razkrila njeno ime. Njuna prvorojenka se imenuje Lennon Taylor Lautner, starša pa jo ljubkovalno kličeta Lenny. Deklica se je rodila 16. septembra 2026. "Teden dni, odkar ljubiva svojo ljubko malo Lenny. Lennon Taylor Lautner. 9.16.2026," sta zapisala ob fotografiji, na kateri deklica leži na rožnati odejici. Njen obraz na fotografiji ni v celoti viden.

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Ime njune deklice ima poseben pomen

Ime Lennon je irskega izvora. Gre za ime, ki izhaja iz irskega priimka, povezanega z vzdevkom Leannán, ki pomeni ljubljeni oziroma ljubimec. Ime je močno povezano tudi z glasbenikom Johnom Lennonom iz skupine The Beatles, po katerem ga nekateri starši izberejo kot poklon glasbeni legendi. Posebno pozornost pa pritegne njeno srednje ime Taylor. Taylor Lautner in njegova žena sta namreč po poroki oba uporabljala ime Taylor Lautner, zato je njuna deklica dobila ime, ki na simpatičen način povezuje oba starša. Prav zaradi njunega enakega imena je bila izbira imena za otroka že pred rojstvom predmet številnih ugibanj. Ko sta marca oznanila nosečnost, sta objavo hudomušno pospremila z vprašanjem: Kaj je boljšega od dveh Taylor Lautnerjev?

Že pred rojstvom sta vedela, da prihaja deklica

Taylor in Tay sta novico o nosečnosti javnosti sporočila marca letos. Takrat še nista razkrila, ali pričakujeta fantka ali deklico. Junija pa sta objavila čustven posnetek razkritja spola. Ko sta izvedela, da pričakujeta deklico, je Tay zajokala, Taylor pa jo je objel. Taylor je pozneje povedal, da si je vedno želel postati girl dad, zato je bilo spoznanje, da bosta dobila deklico, zanj še posebej čustveno.

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Zdaj so trije

Taylor in Tay sta se poročila leta 2022, zdaj pa sta svojo družino povečala za novega člana. Prve dni starševstva sta očitno preživela precej zasebno, saj sta rojstvo hčerke javnosti sporočila šele teden dni po njenem prihodu na svet. Čeprav sta z oboževalci delila prvo fotografijo, za zdaj večino podrobnosti o deklici ohranjata zase. Njuna prva javna objava pa jasno kaže, da sta nad novo življenjsko vlogo navdušena. Taylor Lautner je tako po letih, ko je bil za številne oboževalce predvsem Jacob Black iz Somraka, vstopil v povsem novo življenjsko obdobje, tokrat kot oče male Lenny.