Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko

S.B.
Svet slavnih 0
24. 09. 2026 08.33

Igralec Taylor Lautner, ki ga je svet vzljubil kot volkodlaka Jacoba Blacka v filmski sagi Somrak, je postal očka. Z ženo Tay Lautner sta razkrila, da sta pred tednom dni prvič postala starša – rodila se jima je deklica.

Tylor Lautner
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

Par je veselo novico objavil včeraj zvečer na Instagramu, natanko teden dni po rojstvu hčerke. Ob tem sta pokazala tudi prvo fotografijo svoje deklice in razkrila njeno ime.

Njuna prvorojenka se imenuje Lennon Taylor Lautner, starša pa jo ljubkovalno kličeta Lenny. Deklica se je rodila 16. septembra 2026.

"Teden dni, odkar ljubiva svojo ljubko malo Lenny. Lennon Taylor Lautner. 9.16.2026," sta zapisala ob fotografiji, na kateri deklica leži na rožnati odejici. Njen obraz na fotografiji ni v celoti viden.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ime njune deklice ima poseben pomen

Ime Lennon je irskega izvora. Gre za ime, ki izhaja iz irskega priimka, povezanega z vzdevkom Leannán, ki pomeni ljubljeni oziroma ljubimec. Ime je močno povezano tudi z glasbenikom Johnom Lennonom iz skupine The Beatles, po katerem ga nekateri starši izberejo kot poklon glasbeni legendi.

Posebno pozornost pa pritegne njeno srednje ime Taylor. Taylor Lautner in njegova žena sta namreč po poroki oba uporabljala ime Taylor Lautner, zato je njuna deklica dobila ime, ki na simpatičen način povezuje oba starša.

Prav zaradi njunega enakega imena je bila izbira imena za otroka že pred rojstvom predmet številnih ugibanj. Ko sta marca oznanila nosečnost, sta objavo hudomušno pospremila z vprašanjem: Kaj je boljšega od dveh Taylor Lautnerjev?

Že pred rojstvom sta vedela, da prihaja deklica

Taylor in Tay sta novico o nosečnosti javnosti sporočila marca letos. Takrat še nista razkrila, ali pričakujeta fantka ali deklico.

Junija pa sta objavila čustven posnetek razkritja spola. Ko sta izvedela, da pričakujeta deklico, je Tay zajokala, Taylor pa jo je objel.

Taylor je pozneje povedal, da si je vedno želel postati girl dad, zato je bilo spoznanje, da bosta dobila deklico, zanj še posebej čustveno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj so trije

Taylor in Tay sta se poročila leta 2022, zdaj pa sta svojo družino povečala za novega člana. Prve dni starševstva sta očitno preživela precej zasebno, saj sta rojstvo hčerke javnosti sporočila šele teden dni po njenem prihodu na svet.

Čeprav sta z oboževalci delila prvo fotografijo, za zdaj večino podrobnosti o deklici ohranjata zase. Njuna prva javna objava pa jasno kaže, da sta nad novo življenjsko vlogo navdušena.

Taylor Lautner je tako po letih, ko je bil za številne oboževalce predvsem Jacob Black iz Somraka, vstopil v povsem novo življenjsko obdobje, tokrat kot oče male Lenny.

Viri: People, Los Angeles Times, E! News, Entertainment Weekly, Behind the Name.

Taylor Lautner starševstvo novorojenček Somrak družina
Prejšnji članek
Svet slavnih

Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja

Naslednji članek
Svet slavnih

Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja

Bibaleze.si Taylor Lautner bo postal očka: vesela novica za zvezdnika Somraka
Bibaleze.si Z ganljivo objavo razkril, da pričakuje prvega otroka
24ur.com Taylor Lautner se je razveselil hčerke Lenny
Bibaleze.si Priljubljeni igralec je pri 43-ih prvič postal očka
24ur.com Suki Waterhouse delila prvo fotografijo z otrokom: Dobrodošel, angel
24ur.com Margot Robbie se je razveselila svojega prvega otroka
Bibaleze.si Šarmantni igralec bo kmalu postal očka
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1978