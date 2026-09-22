Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede

Pisateljica in producentka serije Only Murders in the Building je svojo prsno črpalko spremenila v enega najbolj nenavadnih dodatkov večera. Okrasila jo je z biseri, bleščečimi kamenčki in rožnatimi detajli ter jo ponosno nosila ob oranžni svečani obleki. Na koncu večera je imela tudi precej drugačen razlog za zadovoljstvo. "Nismo zmagali, ampak tudi mastitisa nismo dobili," je hudomušno zapisala ob fotografijah na Instagramu.

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Prsna črpalka, ki je postala del glamuroznega videza

Taylor Cox je na 78. podelitev nagrad emmy prišla kot del ekipe serije Only Murders in the Building, ki je bila letos nominirana v petih kategorijah. Toda čeprav serija domov ni odnesla nagrade, je Coxova poskrbela, da njen večer ni ostal neopažen. Njeno prsno črpalko je umetnica Nora Casey spremenila v pravi modni kos. Prekrila jo je z različnimi velikostmi bleščečih kamenčkov, biseri in rožnatimi okraski. Dodala ji je celo biserno verižico, tako da jo je lahko Taylor nosila okoli zapestja skoraj kot majhno večerno torbico. Funkcionalni deli črpalke so ostali neokrašeni, da jo je bilo mogoče uporabljati. Coxova je ob tem nosila svetlo oranžno obleko z vzorcem listov in tridimenzionalnimi cvetličnimi detajli na naramnicah. Črpalko je tako povsem zavestno vključila v svoj videz.

Črpanje ni bilo nekaj, kar bi morala 'pustiti doma'

Za doječo mamo se lahko večurni dogodek hitro spremeni v logistični izziv. Rdeča preproga, fotografiranje, podelitev, sedenje v dvorani in zabava po dogodku pomenijo več ur, v katerih mora mama še vedno misliti na hranjenje otroka oziroma črpanje mleka. Taylor je zato naredila nekaj zelo preprostega, vzela je s seboj tisto, kar je potrebovala. Namesto da bi prsno črpalko skrivala, jo je spremenila v del svojega večera. Na fotografijah jo je mogoče videti na rdeči preprogi, med samo podelitvijo in pozneje na zabavi po emmyjih. V enem od posnetkov jo je celo zavrtela okoli zapestja in pokazala, kako bleščeč je postal ta povsem praktičen pripomoček.

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"Nismo zmagali, ampak tudi mastitisa nismo dobili"

Prav njen stavek po podelitvi je pritegnil posebno pozornost. Serija Only Murders in the Building je bila nominirana v petih kategorijah, vendar ni osvojila nagrade. Coxova pa je v svoji objavi našla precej bolj osebno točko, na katero je lahko bila ponosna. "Nismo zmagali, ampak tudi mastitisa nismo dobili," je zapisala. Na prvi pogled je stavek predvsem zabaven. Za številne doječe mame pa je precej bolj poveden. Mastitis je lahko zelo boleče vnetje tkiva dojke, zato je lahko redno odstranjevanje mleka oziroma prilagajanje hranjenja in črpanja pomemben del vsakdana doječe mame. Pri težavah je pomembno tudi pravočasno poiskati ustrezno strokovno pomoč.

"Najboljši dodatek na rdeči preprogi"

Coxova je svojo objavo začela z besedami, da nagrado za najboljši dodatek na rdeči preprogi podeljuje kar svoji prsni črpalki. S tem je iz predmeta, ki ga mnoge ženske običajno poskušajo pospraviti izpred oči, naredila nekaj, česar se ni treba sramovati. Na emmyje je šla kot producentka, pisateljica in nominiranka. Prišla pa je tudi kot mama, ki je morala s seboj vzeti nekaj zelo praktičnega. In iskreno, tudi prsna črpalka je lahko videti precej glamurozno, kajne?