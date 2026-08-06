Tanja Žagar iskreno: Živeli smo na 40 kvadratih, a imela sem vse, kar otrok potrebuje

Tanja Žagar se je dotaknila opažanja, da imajo danes številni mladi visoka pričakovanja glede življenjskega standarda. Marsikdo si želi pred ustvarjanjem družine zagotoviti popolne pogoje, med drugim tudi veliko stanovanje, kar lahko močno vpliva na odločitev o starševstvu. "Pri dvajsetih letih kar vsak že čaka štirisobno stanovanje. Jaz ne morem imeti otroka, če ni štirisobnega stanovanja, ker on mora takoj imeti svojo sobo, pa poleg spalnice moram imeti še kabinet, da bom lahko delal, pa fajn je da imam poleg tega še tri wc-je ..." je načela to temo pevka in dodala, da sama prihaja iz povsem drugačne zgodbe.

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Odraščala je v 40 kvadratnih metrih

Tanja se je spomnila svojega otroštva, ko je z družino živela v majhnem stanovanju. Prostora ni bilo veliko, a so znali ustvariti dom, v katerem je bilo veliko ljubezni. Njen oče je dnevno sobo celo lastnoročno pregradil in ji tako ustvaril njen otroški kotiček. Čeprav so se morali prilagajati in stiskati, ji danes ta spomin pomeni nekaj zelo posebnega. Kot je poudarila, ji v otroštvu niso manjkale velike materialne dobrine, saj so ji starši dali nekaj veliko pomembnejšega, občutek, da je ljubljena, sprejeta in pomembna.

icon-expand Tanja Žagar v otroštvu. FOTO: osebni arhiv

"Bila sem center njunega sveta"

Pevka je ob tem izrazila veliko spoštovanje do svojih staršev, ki jih ima še danes zelo rada. Poudarila je, da pri njiju nikoli niso bile na prvem mestu materialne stvari, temveč zdravje, povezanost in dobro počutje družine. Vedno je čutila, da je zanju ona nekaj najdragocenejšega, njuno največje veselje in središče njunega sveta. Pri tem se je še spraševala ali smo danes pri ustvarjanju družine preveč osredotočeni na to, česa še nimamo, in premalo na to, kaj lahko otroku ponudimo že zdaj?

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Otroci si najbolj zapomnijo občutke

Čeprav so življenjski pogoji danes drugačni in si mnogi želijo svojim otrokom ponuditi čim več udobja, številni strokovnjaki opozarjajo, da otrok za zdrav razvoj najbolj potrebuje varne odnose, čas, pozornost in občutek pripadnosti. Zdi se, da Tanja vrednote, ki jih je prejela v svojem otroštvu, danes prenaša tudi na svoje otroke. Tudi sama poudarja, da ji pri ustvarjanju družinskih trenutkov ni najpomembnejši videz popolnosti, ampak trud, čas in ljubezen, ki jih vanje vloži. Tako se vsako leto loti tudi peke rojstnodnevnih tort za svoja otroka. Te morda niso vedno takšne, kot jih vidimo na popolnih fotografijah na družbenih omrežjih, brezhibno okrašene in prestižne, a imajo nekaj, česar se ne da kupiti. Narejene so namreč z njenim trudom, časom in predvsem z veliko ljubezni, ki se čuti v vsakem grižljaju. Prav v tem vidi tisto pravo vrednost: otroci si pogosto ne bodo zapomnili, kako popolna je bila torta ali kako veliko je bilo stanovanje, ampak občutek, ki so ga imeli ob ljudeh, ki jih imajo radi.