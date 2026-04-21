To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere

V svojem nagovoru je kralj Karel izpostavil, da bi današnje globalne razmere njegovo mater verjetno globoko pretresle, a hkrati poudaril njeno neomajno vero v dobro: "Veliko tega, kar danes doživljamo, bi jo verjetno globoko prizadelo, a tolažbo najdem v njenem prepričanju, da bo dobro vedno prevladalo."
Ta misel odraža tudi širši ton govora, v katerem je Charles poudaril optimizem in upanje, ki ju je kraljica ohranjala skozi desetletja.
Kralj je v govoru počastil materino dolgo in predano služenje narodu
Elizabeta II je vladala več kot 70 let in postala simbol stabilnosti ter dolžnosti v obdobjih velikih sprememb. Karel je njeno življenje opisal kot zapuščino upanja, ki temelji na vrednotah miru, pravičnosti in skupnega dobrega.
Ob tem se je spomnil tudi bolj toplih, človeških trenutkov, ki so kraljico približali ljudem, od neformalnih nastopov do znamenitega sodelovanja s Paddingtonom.
Stoletnico rojstva kraljice so v Združenem kraljestvu zaznamovali številni dogodki. Med drugim so pripravili razstave, vrtove v njen spomin in načrte za nacionalni memorial. Osrednji del obeležitve je bil prav kraljev govor, posnet v Balmoralu, kjer je kraljica leta 2022 tudi umrla. Dan je bil namenjen tako praznovanju njenega življenja kot tudi osebnemu spominu družine.
Nagovor ni bil le državniški, temveč tudi globoko oseben. Karel III je govoril kot sin, ki se spominja svoje drage mame in poudaril, kako močno ga še vedno vodi njen zgled služenja in predanosti. Obenem pa je s svojim sporočilom poskušal povezati preteklost s sedanjostjo ter spodbuditi ljudi, naj tudi v negotovih časih ohranijo vero v boljšo prihodnost.
