To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere

V svojem nagovoru je kralj Karel izpostavil, da bi današnje globalne razmere njegovo mater verjetno globoko pretresle, a hkrati poudaril njeno neomajno vero v dobro: "Veliko tega, kar danes doživljamo, bi jo verjetno globoko prizadelo, a tolažbo najdem v njenem prepričanju, da bo dobro vedno prevladalo." Ta misel odraža tudi širši ton govora, v katerem je Charles poudaril optimizem in upanje, ki ju je kraljica ohranjala skozi desetletja.

Kralj je v govoru počastil materino dolgo in predano služenje narodu

Elizabeta II je vladala več kot 70 let in postala simbol stabilnosti ter dolžnosti v obdobjih velikih sprememb. Karel je njeno življenje opisal kot zapuščino upanja, ki temelji na vrednotah miru, pravičnosti in skupnega dobrega. Ob tem se je spomnil tudi bolj toplih, človeških trenutkov, ki so kraljico približali ljudem, od neformalnih nastopov do znamenitega sodelovanja s Paddingtonom.

