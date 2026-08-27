Tajči s tremi sinovi odpotovala v Pariz

Pariz je mesto, ki ga je skoraj nemogoče obiskati, ne da bi si ogledali njegove najbolj prepoznavne znamenitosti. Tudi Tajči in njeni sinovi so videli Eifflov stolp, Elizejske poljane in znamenito pariško arhitekturo. A zanjo prava čarobnost njihovega družinskega potovanja ni bila v klasičnih turističnih točkah. "Vedela sem, da bo Pariz čaroben. Vedela sem tudi, da lahko načrtuješ ogled znamenitosti, čarobnosti pa pravzaprav ne moreš načrtovati," je zapisala ob fotografijah s potovanja.

Od knjigarne do plesišča

Tajči je razkrila, da so s sinovi odkrivali tudi manj očitne kotičke francoske prestolnice. Med drugim so obiskali knjigarno Abbey Bookshop, kjer so se sprehajali med ozkimi policami, nato pa si privoščili kavo in rogljičke v kavarni Pli. Poseben spomin jim je ostal tudi na pisanje pisem svojim prihodnjim različicam. Večer so preživeli v slovitem klubu Le Caveau de la Huchette, kjer so si ogledali predstavo in tudi zaplesali. Ko so nato stopili na pariške ulice, jih je pričakal pogled na ponoči osvetljeno Notre-Dame. Po mestu so se vozili tudi s kolesi. Njihovo potovanje pa ni bilo sestavljeno le iz ogledovanja znamenitosti. Bivali so v očarljivi nastanitvi z balkonom, s katerega so opazovali mavrico nad pariškimi strehami. Tajči je uživala tudi v sprehodih po ozkih ulicah in odkrivanju majhnih restavracij. Obiskali so Le Procope, eno najbolj znanih zgodovinskih pariških restavracij, ter si privoščili povsem preprost pariški obrok, bageto in sir na klopi v parku. Za posebno doživetje so poskrbeli še pri Eifflovem stolpu, kamor so odnesli vino in čokolade priznanega slaščičarja Cédric Grolet ter opazovali, kako stolp ponoči utripa.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Čarobnost je bila v trenutkih, ki jih nismo mogli načrtovati"

Pariz je po njenem čudovit zaradi zgodovine, arhitekture in elegance, toda najlepši spomini so nastali takrat, ko niso imeli natančnega načrta. "Čarovnija je bila v vseh tistih trenutkih, ki jih nismo mogli načrtovati ... in v tem, da smo jih lahko delili z Dantejem, Amadeusom in Blaisom," je zapisala. Potovanje je opisala kot popolno, čarobno in nepozabno. Tajči je svoje tri sinove dobila z možem Matthewom Cameronom, ki je novembra 2017 umrl zaradi raka na pljučih, star 47 let. Par se je poročil leta 1999 in imel tri sinove.

icon-expand Tajči FOTO: Damjan Žibert

Danes sinove podpira tudi pri njihovih sanjah

Družina je tudi danes zelo povezana. Story.hr je pred kratkim poročal, da je Tajči podprla svojega najmlajšega sina Blaisa pri njegovem filmskem ustvarjanju. Na letošnjem filmskem festivalu Cinehill je bil premierno prikazan njegov kratki film The View Was Everything, pri katerem je bila Tajči tudi producentka. Povedala je, da jo njeni trije sinovi vedno znova navdihujejo. Pri skupnem delu želi predvsem podpreti njihove vizije, ne pa posegati v njihove ustvarjalne odločitve. Blais pa je o materi dejal, da mu veliko pomeni, ker mu je vedno pripravljena svetovati, hkrati pa je tako njemu, kot bratoma dopuščala dovolj prostora, da se učijo iz lastnih izkušenj.