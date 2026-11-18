Vsak na svojem področju, a očitno z enako mero navdušenja nad uspehi drug drugega. Tadej Oblak, ki ga gledalci spremljajo v kuharskem šovu MasterChef Slovenija, je tokrat pozornost namenil povsem drugačnemu tekmovanju. S posebno podporo je namreč pospremil novico o uspehu slovenskega smučarskega skakalca Roka Oblaka.

Glavni trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota je po treningih v Kranju sprejel odločitev, da bo Rok Oblak četrti slovenski predstavnik na uvodnih tekmah svetovnega pokala v norveškem Lillehammerju. Novica je razveselila tudi Tadeja, ki je na družbenem omrežju delil prispevek o njegovi uvrstitvi v ekipo. Ob tem je pripisal kratko, a zgovorno sporočilo: "Let's go, bro!" (Gremo, brat!) Čeprav vsak od njiju svojo pot gradi na drugačnem področju, je lepo videti, kako lahko uspehi v različnih svetovih postanejo razlog za skupno veselje.

icon-expand Tadej se veseli Rokovega uspeha. FOTO: Instagram

Eden pred kuharskimi sodniki, drugi pred skakalno rampo

Tadej Oblak se v MasterChefu Slovenija predstavlja kot kuharski tekmovalec, ki hrano razume tudi kot umetnost. Po izobrazbi je grafični oblikovalec in vizualni umetnik, kar se odraža tudi v njegovem pristopu k pripravi in oblikovanju jedi. Rok Oblak pa svojo vztrajnost in znanje dokazuje na skakalnicah. Petindvajsetletni član Skakalnega kluba Žiri je že v pretekli sezoni opozoril nase, poleti pa se je v Wisli prvič povzpel na stopničke tekmovanja za veliko nagrado. Zdaj ga čaka nova priložnost med svetovno skakalno elito.

Podpora med brati je nekaj posebnega

O tem, kako je videti njuna bratska povezanost in koliko jima pomeni medsebojna podpora kljub različnim kariernim potem, smo povprašali tudi Tadeja Oblaka, ki nam je zaupal, da sta si z Rokom blizu že od otroštva. "Z Rokom sva si že od otroštva precej blizu. Že ko sem bil v šoli, mi je večkrat poziral za kakšen projekt, kasneje pa sem ga tudi večkrat uporabil kot model za svoje fotografske portrete. Danes on spremlja mene v MasterChefu, jaz pa njega v smučarskih skokih.



Lani sva imela oba kar pestro obdobje, on s tekmovanji v svetovnem pokalu, jaz pa s snemanjem MasterChefa. Ko je imel kdo od naju slab dan, sva se vedno znala malo spodbuditi. Res sem ponosen nanj in verjamem, da ga letos čakajo še boljši rezultati. Očitno pa imava tudi nekaj skupnega – oba sva med nastopi neverjetno "mirna". (smeh)" Čeprav vsak izbere svojo pot, je dragoceno vedeti, da imaš ob sebi nekoga, ki razume tvoje sanje, se veseli tvojih uspehov in ti stoji ob strani tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih. Prav takšna medsebojna spodbuda daje dodatno moč, gradi povezanost in dokazuje, da uspeh enega ni nikoli razlog za zavist drugega, temveč priložnost za skupno veselje.