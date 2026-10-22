Je hčerka dobila vlogo zaradi slavnega očeta? Sylvester Stallone ničesar ne zanika

"Seveda gre za nepotizem, bedak!"

Sylvester Stallone, ki je svetovno slavo dosegel z vlogo boksarja Rockyja Balboe, je v intervjuju za ameriški časnik USA Today spregovoril o kritikah, ki so se pojavile, ko je njegova hčerka dobila večjo vlogo v seriji Tulsa King. "Najprej pravijo: 'Nepotizem je grozen.' Pa prosim vas! Potem nisi dober starš, če nisi vsaj malo uporabil nepotizma. Potem očitno ne skrbiš za svoje otroke, saj so oni na prvem mestu," je povedal igralec. Nato je še bolj neposredno dodal: "Seveda gre za nepotizem, bedak! Zato smo starši. Svojim otrokom želimo najboljše. Zato jim omogočimo vsako prednost, ki jo lahko." Njegove besede so hitro pritegnile pozornost tujih medijev. Medtem ko nekateri v Hollywoodu opozarjajo, da imajo otroci slavnih staršev zaradi družinskih povezav lažjo pot do uspeha, Stallone meni, da je želja staršev, da bi svojim otrokom odprli vrata, povsem razumljiva.

icon-expand Sylvester Stallone s hčerkami FOTO: Profimedia

Priložnost še ne pomeni uspeha

Kljub temu igralec poudarja, da družinsko ime samo po sebi ne zagotavlja dolgotrajne kariere. Starši lahko otrokom pomagajo priti do prve priložnosti, toda nadaljnji uspeh je odvisen od njih samih. "Ali lahko ohranijo takšno raven odličnosti? To ni več v naših rokah," je dejal Stallone. Po njegovem mnenju lahko kritiki upravičeno opozarjajo, da je imela njegova hčerka zaradi očetovega slovesa lažji začetek. Toda ko se znajde pred milijoni gledalcev, mora dokazati, da ima talent, znanje in sposobnosti, potrebne za nadaljevanje kariere. S tem je jasno pokazal, da se zaveda privilegijev, ki jih prinaša njegovo ime, vendar jih ne vidi kot nekaj, za kar bi se moral opravičevati.

icon-expand Sylvester Stallone s svojimi hčerkami FOTO: Profimedia

Hčerka Scarlet ima vse pomembnejšo vlogo v seriji

24-letna Scarlet Rose Stallone v seriji Tulsa King nastopa že od prve sezone. Igra Spencer, oskrbnico konj, ki se postopoma vse bolj zapleta v dogajanje okoli kriminalne združbe. Sylvester Stallone v seriji igra Dwighta The General Manfredija, newyorškega mafijca, ki po dolgoletni zaporni kazni v Tulsi v Oklahomi poskuša zgraditi lastno kriminalno mrežo. O sodelovanju s hčerko je igralec spregovoril tudi v uradnem intervjuju za Paramount. Povedal je, da je opazoval njen igralski razvoj in da postaja pri oblikovanju lika vse bolj samostojna. Njun odnos na snemanju je po njegovih besedah spoštljiv in zabaven, Scarlet pa svojo vlogo razvija na način, ki ga vidi sama.

icon-expand Sylvester Stalone s soprogo Jennifer in hčerkami. FOTO: Profimedia

Družina je zanj na prvem mestu

Sylvester Stallone ima z ženo Jennifer Flavin, s katero se je poročil leta 1997, tri hčerke: Sophio, Sistine in Scarlet. Najmlajša Scarlet se tako zdaj uveljavlja tudi v igralskem svetu, medtem ko sta njeni starejši sestri prav tako znani javnosti. Sophia in Sistine sta se preizkusili v različnih medijskih projektih, med drugim v podkastih, manekenstvu in drugih ustvarjalnih dejavnostih. Družina je že večkrat pokazala, da se medsebojno podpira, čeprav si vsaka od hčera utira svojo pot. Stallone je v preteklosti večkrat poudaril pomen družine. Tudi tokrat ni skrival, da želi svojim otrokom omogočiti čim boljše izhodišče. V njegovih očeh je pomoč hčerki naraven del starševske vloge, ne pa nekaj, česar bi se moral sramovati. Vprašanje, ali imajo otroci slavnih staršev v Hollywoodu neupravičeno prednost, bo verjetno še naprej sprožalo razprave. Stallone pa je svoje stališče povedal brez olepševanja. Starši bodo svojim otrokom pomagali, kadar bodo lahko. Ali bodo ti otroci nato svojo priložnost znali izkoristiti, pa je odvisno od njih samih.