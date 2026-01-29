Zvezdnik ima kar osem otrok

Kot so poročali številni mediji, med drugim CBS News in The Guardian , igralec večkrat poudarja, da sta družinsko življenje in profesionalna pot med seboj tesno povezana. Večino časa je poskušal preživeti doma z otroki, medtem ko je usklajeval snemanja z vsakodnevnimi obveznostmi. " Poskušal sem preživeti veliko časa doma. Ne moreš biti vedno popoln oče. Moraš sprejeti, da sem tudi jaz nepopoln, in otroci morajo to sprejeti. Osmero otrok je veliko. "

74-letni švedski igralec Stellan Skarsgård ima osem otrok, starih od 13 do 49 let – šest z bivšo ženo My Skarsgård in dva z zdajšnjo ženo Megan Everett-Skarsgård . Med njegovimi otroki je šest igralcev, med njimi Bill in Alexander Skarsgård , ki sta tudi mednarodno znana.

Zvezdnik tudi poudarja, da mu je druženje z otroki prinašalo navdih in veselje, tudi v trenutkih, ko je bilo usklajevanje obveznosti zahtevno. "Morda ne bi posnel toliko filmov, če ne bi imel osmih otrok, od katerih sem se učil. Prevzel sem njihove značilnosti, izraze, naivni pogled na svet – in to je čudovito opazovati."

Kot so zapisali na spletni strani The Independent, je njegovo očetovstvo postalo vir ustvarjalnosti, ki je obogatilo njegov umetniški izraz. Poleg tega je Stellan tudi dedek osmih vnukov, saj imajo štirje otroci – Alexander, Gustaf, Bill in Eija – že lastne otroke. Igralec je v intervjujih izrazil, da mu je vloga dedka ena najbolj dragocenih izkušenj v življenju, saj lahko opazuje edinstvene osebnosti svojih vnukov: "Osmero otrok in več vnukov ti daje perspektivo – uči te potrpežljivosti, razumevanja in ljubezni."

Igralec je tudi iskreno spregovoril o svojih omejitvah. Povedal je, da je težko enakomerno posvetiti pozornost osmim otrokom, saj ima vsak različne potrebe. Sprejemanje lastnih pomanjkljivosti in odprt odnos z otroki po njegovem mnenju igrata ključno vlogo pri dobrem starševstvu.

Njegovo očetovstvo obsega pet desetletij, saj so se njegovi otroci rodili od 70. do 2010. let. Ta dolga časovna razlika je dodatno poglobila njegov občutek odgovornosti, pa tudi veselja, ki ga prinaša vloga očeta.

Kljub zdravstvenim izzivom, vključno z možgansko kapjo leta 2022, ki je vplivala na njegov govor in spomin, se Skarsgård ni umaknil iz igralskega poklica. Med snemanjem filma Dune: Part Two je uporabljal slušno pomagalo, ki mu je omogočilo, da je lahko nadaljeval z vlogo.