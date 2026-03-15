Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok

B.R.
Svet slavnih 0
15. 03. 2026 04.00

Nizozemska pevka Anouk, znana po svojem edinstvenem glasu, neustavljivi karizmi in avtentičnosti, ni le glasbena zvezda – je tudi mama kar šestim otrokom. Čeprav svoje zasebno življenje skrbno varuje, so redki trenutki, ki jih deli z javnostjo, ganljivi in iskreni.

Anouk

Anouk je priljubljena nizozemska pevka in avtorica besedil, znana po močni rokerski energiji in čustvenih besedilih. Glasbeno kariero je začela v 90. letih, svetovno pa je zaslovela leta 1997 s hitom "Nobody's Wife". Leta 2013 je zastopala Nizozemsko na Evroviziji s pesmijo "Birds" in dosegla odlično 9. mesto – kar je bil prvi nizozemski finale po skoraj desetletju. 

V svoji karieri je izdala več kot 13 albumov, od katerih so mnogi postali platinasti. Anouk velja za eno najvplivnejših nizozemskih glasbenic svoje generacije, poleg svoje kariere pa je ustvarila tudi veliko družino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo so Anoukini otroci?

Anouk ima šest otrok, ki jih je imela z različnimi partnerji:

1. Benjahmin Kingsley (23 let)

Njen najstarejši sin, ki se je preselil v ZDA, kjer razvija svojo košarkarsko kariero. Anouk ga pogosto s ponosom omenja in šaljivo opisuje kot "NBA young boya".

2. Elijah Jeremiah (21 let)

Mlajši sin iz prvega razmerja z nizozemskim raperjem Postmanom (Remon Stotijn). Tudi on se drži stran od javnosti.

3. Phoenix Ray (19 let)

Njena najstarejša hči, prav tako iz razmerja s Postmanom. 

Prve tri otroke je Anouk dobila v razmerju s Postmanom. Po ločitvi sta ostala v korektnih odnosih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

4. Jesiah Dox (15 let)

Sin iz razmerja z raperjem Unorthodoxom. Po večkratnih prevarah se je razmerje končalo, Anouk pa je prevzela odgovornost za vzgojo.

5. Sion Jethro (10 let)

Otrok, katerega oče je Seraino Dalgliesh. Anouk je dolgo skrivala očetovo identiteto, dokler je ni potrdil njen menedžer.

6. Jelizah Rose (9 let)

Najmlajša hči iz zveze z zdajšnjim možem, Dominiqueom Schemmekesom, trenerjem košarke. Po več spontanih splavih in rojstvu Jelizah se je Anouk odločila za sterilizacijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poroka na odru: ljubezen z Dominiqueom

Junija 2022 je Anouk presenetila svoje oboževalce, ko se je poročila kar med koncertom na Malieveldu v Haagu – pred več kot 40.000 ljudmi. V čudoviti beli obleki je izrekla zaobljube svojemu izbrancu Dominiqueu in ga označila za "svojo sorodno dušo" ter "izjemnega očeta".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Anouk Nizozemska pevka Šest otrok Materinstvo Glasbenica zvezdnica
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558