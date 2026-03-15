Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok

Anouk je priljubljena nizozemska pevka in avtorica besedil, znana po močni rokerski energiji in čustvenih besedilih. Glasbeno kariero je začela v 90. letih, svetovno pa je zaslovela leta 1997 s hitom "Nobody's Wife". Leta 2013 je zastopala Nizozemsko na Evroviziji s pesmijo "Birds" in dosegla odlično 9. mesto – kar je bil prvi nizozemski finale po skoraj desetletju. V svoji karieri je izdala več kot 13 albumov, od katerih so mnogi postali platinasti. Anouk velja za eno najvplivnejših nizozemskih glasbenic svoje generacije, poleg svoje kariere pa je ustvarila tudi veliko družino.

Kdo so Anoukini otroci?

Anouk ima šest otrok, ki jih je imela z različnimi partnerji: 1. Benjahmin Kingsley (23 let) Njen najstarejši sin, ki se je preselil v ZDA, kjer razvija svojo košarkarsko kariero. Anouk ga pogosto s ponosom omenja in šaljivo opisuje kot "NBA young boya". 2. Elijah Jeremiah (21 let) Mlajši sin iz prvega razmerja z nizozemskim raperjem Postmanom (Remon Stotijn). Tudi on se drži stran od javnosti. 3. Phoenix Ray (19 let) Njena najstarejša hči, prav tako iz razmerja s Postmanom. Prve tri otroke je Anouk dobila v razmerju s Postmanom. Po ločitvi sta ostala v korektnih odnosih.

4. Jesiah Dox (15 let) Sin iz razmerja z raperjem Unorthodoxom. Po večkratnih prevarah se je razmerje končalo, Anouk pa je prevzela odgovornost za vzgojo. 5. Sion Jethro (10 let) Otrok, katerega oče je Seraino Dalgliesh. Anouk je dolgo skrivala očetovo identiteto, dokler je ni potrdil njen menedžer. 6. Jelizah Rose (9 let) Najmlajša hči iz zveze z zdajšnjim možem, Dominiqueom Schemmekesom, trenerjem košarke. Po več spontanih splavih in rojstvu Jelizah se je Anouk odločila za sterilizacijo.

Poroka na odru: ljubezen z Dominiqueom

Junija 2022 je Anouk presenetila svoje oboževalce, ko se je poročila kar med koncertom na Malieveldu v Haagu – pred več kot 40.000 ljudmi. V čudoviti beli obleki je izrekla zaobljube svojemu izbrancu Dominiqueu in ga označila za "svojo sorodno dušo" ter "izjemnega očeta".