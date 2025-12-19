Ostali smo sami: Goran Šarac o Simoni Weiss

"Daljnjega jutra, pred 10. leti (19. 12. 2015) ob 7.30, ko se je prebujal sončen zimski dan, si zapustila ta svet. Utihnil je tvoj žametni glas, bolečino na obrazu je zamenjala angelska blaženost. Nastala je posvečena tišina, toplina iz tvojega telesa se je razlila po prostoru bolniške sobe. Ostali smo sami. Popolnoma sami v globoki žalosti, ne vedoč, kako naprej. Mi, za katere si bila samo mati in soproga," je zapisal Goran Šarac na Facebooku.

Simona Weiss je zapustila globok pečat v slovenski glasbi in med ljudmi, ki so jo poznali. "Tvoje življenjsko udejstvovanje in močna sled, ki si jo pustila med ljudmi v času in prostoru, kjer si živela, nista mogla odtehtati bolečine ... Danes se te s ponosom spominjamo, obrnjeni v življenje, ki je pred nami. Spremlja nas tvoja misel: "Veseli se vsakega novega dne" in sledimo tvojemu optimizmu, ki si nam ga vsak dan prinašala. Goran, Simon, Lili in Erik" je še dodal.