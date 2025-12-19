Bibaleze.si
Ostali smo sami: Goran Šarac o Simoni Weiss

B.R.
Svet slavnih 4
19. 12. 2025 13.52

Mineva deset let od smrti priljubljene slovenske pevke Simone Weiss, ki je javnosti zapustila neizbrisno zapuščino. Ob obletnici je Goran Šarac delil ganljivo sporočilo, v katerem se spominja trenutkov zadnjega dne z njeno družino.

Simona Weiss

"Daljnjega jutra, pred 10. leti (19. 12. 2015) ob 7.30, ko se je prebujal sončen zimski dan, si zapustila ta svet. Utihnil je tvoj žametni glas, bolečino na obrazu je zamenjala angelska blaženost. Nastala je posvečena tišina, toplina iz tvojega telesa se je razlila po prostoru bolniške sobe. Ostali smo sami. Popolnoma sami v globoki žalosti, ne vedoč, kako naprej. Mi, za katere si bila samo mati in soproga," je zapisal Goran Šarac na Facebooku.

Simona Weiss je zapustila globok pečat v slovenski glasbi in med ljudmi, ki so jo poznali. "Tvoje življenjsko udejstvovanje in močna sled, ki si jo pustila med ljudmi v času in prostoru, kjer si živela, nista mogla odtehtati bolečine ... Danes se te s ponosom spominjamo, obrnjeni v življenje, ki je pred nami. Spremlja nas tvoja misel: "Veseli se vsakega novega dne" in sledimo tvojemu optimizmu, ki si nam ga vsak dan prinašala. Goran, Simon, Lili in Erik" je še dodal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pevka je bila ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic, znana po več kot 200 pesmih in približno 20 albumih. Njene uspešnice, kot so Mati, Tisoč želja, Ti si ljubezen in Pet poljubov, so osvojile generacije poslušalcev. Poleg glasbene kariere se je izobraževala in raziskovala področja psihologije ter avtizma. Njena energija, šarm in vpliv na slovensko glasbeno sceno ostajajo nepozabni, njen lik pa živi skozi njeno glasbo in spomine tistih, ki so jo poznali.

Spomin na Simono Weiss še živi
Komentarji (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdfghjklč 20. 12. 2025 12.33
+1
Nikoli ne bom pozabil "spektakla", ki ga je naredila Simona na naši vrtni veselici ... stala je na mizi in pela med ljudmi, razprodali so vso pijačo in hrano, ker noben ni pričakoval toliko ljudi niti približno. To je bilo v času njene največje slave, ko je bila ravno na vrhuncu. Njene pesmi še pa danes rad poslušam.
ODGOVORI
1 0
T-I-T-O 20. 12. 2025 10.27
+1
Kaj hočete povedat odpisani zasedli vlado da se v Makedoniji skriva,tam živi pod tujim imenom tu pa je umrla?????
ODGOVORI
1 0
odpisani zasedli vlado 19. 12. 2025 19.15
+1
A res???To pa makedonec ni povedal,da se je že prej vlačil z tisto lajdro z katero je pripomogel smrti simine wais.
ODGOVORI
1 0
asdfghjklč 20. 12. 2025 12.30
mešaš dva človeka ...
ODGOVORI
0 0
