'Spermiji so zelo, zelo močni': otroci zvezdnika so bili nenačrtovani

Sharna Burgess, ki z Brianom Austinom Greenom deli triletnega sina Zana, je priznala, da so bili vsi otroci njenega zaročenca "nenačrtovani". Razlog za to pa je po Sharninih besedah preprost: "Brianovi spermiji so zelo, zelo močni."
V pogovoru za podkast Between Us Moms je 40-letna plesalka pojasnila: "Brian je o tem že govoril, a vsi njegovi otroci so bili nenačrtovani. Seveda jih ima rad in jih ceni – vesolje ti da tisto, kar ti je namenjeno – a nikoli ni imel izkušnje načrtovanja otroka."
Sharna je dodala, da bo za Briana posebno doživetje tudi proces priprave na prihod novega otroka: "Ko pride čas, bo zanj izkušnja graditi in pripravljati se na otroka nekaj posebnega."
Brian, star 52 let, je oče triletnega Zana, poleg tega pa ima s svojo nekdanjo ženo Megan Fox tri otroke: Noaha, 12 let, Bodhija, 11 let, in Journeyja, 9 let. S svojo nekdanjo partnerico Vanesso Marcil pa ima sina Kassiusa, starega 23 let.
Kljub številnim obveznostim Sharna upa, da bosta z Brianom nekoč razširila družino: "Brian je imel vazektomijo, a vemo, da jo lahko razveljavimo ali uporabimo IVF (zunajtelesna oploditev). Tako imamo nadzor, kar je odlično. Bilo bi čudovito imeti še enega otroka. Ni nujno, da bo deklica, a vedno sem si želela imeti po enega otroka vsakega spola. Kdor je namenjen meni, bo prišel."
Sharna je razkrila tudi, da je že opravila preglede jajčec in razmišljata o zamrzovanju zarodkov, da bi povečala možnosti za prihodnje starševstvo. "Pri 40 letih je to težka tema, saj se zavedam časovnega pritiska," je povedala. "Tveganja so večja in ni zagotovila, da IVF deluje. A želim si poskusiti, dokler je še možno."
Odkar sta Sharna in Brian začela svojo zvezo leta 2020, je plesalka odprto spregovorila o združevanju družin in iskanju zdravega družinskega ritma. Kot so zapisali na spletni strani People, je junija 2023 poudarila, da imajo vsi skupaj enako prioriteto – dobrobit otrok. "Fokus je na otrocih. Ni nič drugega, kar bi morali upoštevati, temveč ustvariti lepo, zdravo in polno okolje zanje."
Sharna je nedavno pojasnila tudi, da do svojih pastorkov pristopa enako kot do biološkega sina Zana: "Do njih sem enaka mama kot do Zana. Enaka pravila (glede na starost), enaka ljubezen, enaka naklonjenost. Enaka želja, da jim ponudim življenje, polno priložnosti in ljubezni ter jih pripravim na uspeh. Odkar je Zane prišel na svet, sem se vedno trudila, da se pastorki ne bi počutili zapostavljeni ali drugače obravnavani."
