'Spermiji so zelo, zelo močni': otroci zvezdnika so bili nenačrtovani

Sharna Burgess, ki z Brianom Austinom Greenom deli triletnega sina Zana, je priznala, da so bili vsi otroci njenega zaročenca "nenačrtovani". Razlog za to pa je po Sharninih besedah preprost: "Brianovi spermiji so zelo, zelo močni."

V pogovoru za podkast Between Us Moms je 40-letna plesalka pojasnila: "Brian je o tem že govoril, a vsi njegovi otroci so bili nenačrtovani. Seveda jih ima rad in jih ceni – vesolje ti da tisto, kar ti je namenjeno – a nikoli ni imel izkušnje načrtovanja otroka."

Sharna je dodala, da bo za Briana posebno doživetje tudi proces priprave na prihod novega otroka: "Ko pride čas, bo zanj izkušnja graditi in pripravljati se na otroka nekaj posebnega."

Brian, star 52 let, je oče triletnega Zana, poleg tega pa ima s svojo nekdanjo ženo Megan Fox tri otroke: Noaha, 12 let, Bodhija, 11 let, in Journeyja, 9 let. S svojo nekdanjo partnerico Vanesso Marcil pa ima sina Kassiusa, starega 23 let.