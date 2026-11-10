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Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko

S.B.
Svet slavnih 0
10. 11. 2026 08.58

Najstarejša hčerka hollywoodskega zvezdnika Sylvestra Stallona, 30-letna Sophia Stallone, se pripravlja na poroko. Slavni oče novice ne skriva, da ga ob misli na hčerkino novo življenjsko poglavje prevevajo mešani občutki. Kljub temu je bodočega zeta že sprejel z odprtimi rokami, ob omembi poroke pa se je pošalil tudi na račun stroškov, ki ga čakajo.

Sophia Stallone - ig
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"Težko mi je, ker je čas, da zaživi svoje življenje"

Stallone je o hčerkini zaroki spregovoril v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Priznal je, da mu ni povsem lahko ob misli, da Sophia odhaja v novo življenjsko obdobje in si ustvarja svojo družino.

"Težko mi je to reči, saj je prišel čas, da zaživi svoje življenje," je iskreno povedal igralec. A takoj zatem je poudaril, da je njegova hčerka našla čudovitega moškega. O Michaelu je govoril z velikim odobravanjem in ga opisal kot odličnega človeka, ki ga ima zelo rad.

Za Stallona je očitno pomembno tudi, da je Michael pred zaroko zaprosil za njegovo blagoslov. Igralec je priznal, da ga je bodoči zet s svojo samozavestjo presenetil. Ko je izvedel, da želi zaprositi Sophio za roko, mu je v šali zaželel veliko sreče.

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Zaradi hčerkine poroke še ne bo v pokoj

O prihajajoči poroki je Stallone spregovoril tudi v oddaji Live with Kelly and Mark, kjer je razkril še eno zanimivost. Ko ga je voditeljica Kelly Ripa vprašala, koliko bo prispeval za hčerkino poroko, je odgovoril, da se očitno še ne more upokojiti.

"Ne morem se upokojiti," se je pošalil 80-letni zvezdnik in ob smehu občinstva dodal, da misli povsem resno.

Razkril je tudi, da je Sophii predlagal nekoliko drugačno rešitev. Namesto velike poroke ji je predlagal, naj se z Michaelom poroči v Las Vegasu, kjer bi ju lahko za nekaj dolarjev poročil Elvisov imitator. V zameno bi ji dal denar, ki bi ga sicer namenil za poročno slavje. A kot kaže, hčerke s to idejo ni prepričal.

Sylvester Stallone s hčerkami
Sylvester Stallone s hčerkamiFOTO: Profimedia

Nekoč je hčerkinega fanta prestrašil kar v podobi Ramba

Stallone je v pogovoru s Fallonom razkril tudi zabavno anekdoto, ki lepo pokaže, kako zaščitniški oče je. Nekoč ga je namreč znani prijatelj prosil za pomoč, ker ni odobraval hčerkinega fanta.

Igralec se je odločil, da bo posegel po svojem najbolj prepoznavnem filmskem liku. Oblekel se je v Ramba, si nadel značilni trak okoli glave, dodal umetno kri in vzel še nož ter vojaški pas s strelivom. Tako je pričakal nič hudega slutečega mladeniča na vratih.

Ko je odprl vrata, ga je v vlogi neustrašnega Ramba opozoril, naj se ne igra z dekletovimi čustvi. "Če se dotakneš nje, je tako, kot da bi se dotaknil mene," je opisal svoje opozorilo. Zgodba je nasmejala tudi voditelja Jimmyja Fallona.

Kdo je bodoča nevesta Sophia Stallone?

Sophia je najstarejša od treh hčera, ki jih ima Sylvester Stallone z ženo Jennifer Flavin. Njeni mlajši sestri sta Sistine in Scarlet.

Ob novici o zaroki je Sophia na Instagramu objavila fotografije romantične Michaelove snubitve. Par je poziral ob svečah in belih vrtnicah, na fotografijah pa ni manjkalo niti poljubov in razkazovanja zaročnega prstana.

Ob objavi je zapisala: "Za vedno s svojim najboljšim prijateljem." Novica je razveselila tudi njeni sestri, ki sta ji pod objavo namenili prisrčne čestitke.

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Sophia je leta 2019 diplomirala iz mode na Univerzi Južne Kalifornije. Skupaj s sestro Sistine je vodila tudi podkast Unwaxed, ukvarjala pa se je še z digitalnim knjižnim klubom.

Za družino Stallone prihaja obdobje polno lepih sprememb. Čeprav se bo moral slavni igralec navaditi na misel, da njegova najstarejša hčerka ustvarja svojo družino, je jasno, da bodočega zeta že sedaj zelo lepo sprejema.

Viri: Hello, People

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