Šokiran, kako hitro je zrastel: zvezdnik praznuje 16. rojstni dan sina

" Vse najboljše za mojega dragocenega, vedno malega fantka Bennyja! " je zapisal ter dodal: " Uradno si star dovolj, da voziš avto, a še vedno premlad, da ne bi ob polnoči pošiljal sporočila 'Kje si?'. Si prijazen, skrben in premišljen, vodiš se s srcem, a si tudi zelo zabaven in prijeten – vsak prostor osvetliš s svojo prisotnostjo. Ponosen ne opisuje dovolj – predvsem sem šokiran, kako hitro si zrastel in da še vedno nisi pravilno zložil koša perila. Naj bo leto pred tabo polno velikih trenutkov, odličnih ocen, športnih zmag in malce lažjega računa za Uber. Vem, da bo to tvoje najboljše leto doslej. Zelo te imamo radi. "

Sedemkratni zmagovalec Super Bowla, 48-letni nekdanji igralec lige NFL Tom Brady , je na Instagramu delil serijo fotografij svojega sina Benjamina skozi leta, vključno s posnetki z Adamom Levineom ter fotografijami z bratoma in sestro. Ben je Bradyjev mlajši sin, poleg njega pa ima še 18-letnega sina Jacka s svojo nekdanjo partnerko Bridget Moynahan in 13-letno hčerko Vivian z Gisele Bündchen .

45-letna Bündchenova, ki se je oktobra 2022 ločila od Bradyja, je na Instagramu objavila svoje čustveno posvetilo. K stari fotografiji, kjer sina poljublja na lice, je zapisala: "Vse najboljše, moj sladki Benny. Želim si, da bi ostal tako mali, da bi te lahko vzela povsod s seboj." Dodala je še: "Ne morem verjeti, da si že star 16 let. Imaš največje, najlepše srce in dušo, ki se dotakne vseh okoli tebe. Vsak dan sem hvaležna, da si izbral mene za svojo mamo. Rada te imam z vsem srcem."

Pred tem je zvezdnik za People razkril, da bo Ben kmalu začel voziti. "Oba otroka ... Moj najstarejši je zelo dober voznik," je povedal o Jacku oktobra. "Srednji sin pa bo kmalu začel, a je zelo spreten."

Bivši kvoterbek lige NFL je še dodal, da je tudi sam dober voznik ter da je ponosen, da v svojih "32 letih vožnje" nikoli ni prejel globe. "Vozim zelo previdno, nekako kot sem bil na nogometnem igrišču," je pojasnil. "Učil sem tudi Bena, da vozi podobno. Vedno poskušam vedeti, kje so potencialne težave, in ga učim, kako se jim izogniti. Na cesti nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi."