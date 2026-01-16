Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zvezdnica razkrila spol otroka

B.R.
Svet slavnih 0
16. 01. 2026 10.54

Ameriška modna vplivnica in podjetnica Sofia Richie Grainge je razkrila veselo novico – s soprogom Elliotom Graingeom pričakujeta dečka.

Sofia Richie

Sofia Richie Grainge je spol prvega otroka razkrila na zabavi ob prihodu dojenčka (t. i. baby shower), ki je potekala v krogu družine in najbližjih prijateljev.

Dogodek je bil tematsko zasnovan v elegantnem slogu zasebnega kluba, z nevtralnimi barvami in napisi, kot je The Grainge Club. Po poročanju InStyle je Sofia na družbenih omrežjih objavila več fotografij in zapisala: "Celebrating our baby boy to be (Slavimo našega bodočega fantka)", s čimer je tudi uradno potrdila, da prihaja deček.

Kot še poroča Hello! Magazine, je bila Sofia na slavju vidno sproščena in nasmejana, oblečena v nežno rumeno obleko, ki je poudarila nosečniški trebušček. Utrinke dogodka je delila tudi na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sofia Richie Grainge in Elliot Grainge sta poročena od aprila 2023. Njuna poroka v južni Franciji je takrat pritegnila veliko medijske pozornosti, Sofia pa se je od takrat uveljavila kot ena najbolj vplivnih modnih ikon svoje generacije. Sofia je v zadnjih intervjujih večkrat izpostavila, da jo materinstvo izjemno izpolnjuje in da se novega poglavja v življenju veseli z veliko hvaležnostjo.

Ni mogla skriti sreče: noseča zvezdnica na rdeči preprogi
Preberi še
Ni mogla skriti sreče: noseča zvezdnica na rdeči preprogi
Sofia Richie Grainge nosečnost drugi otrok baby shower moški otrok
Prejšnji članek
Svet slavnih

Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja

Naslednji članek
Svet slavnih

Travmatičen spomin: Lev napadel mlado zvezdnico

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1461