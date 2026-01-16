Zvezdnica razkrila spol otroka

Sofia Richie Grainge je spol prvega otroka razkrila na zabavi ob prihodu dojenčka (t. i. baby shower), ki je potekala v krogu družine in najbližjih prijateljev.

Dogodek je bil tematsko zasnovan v elegantnem slogu zasebnega kluba, z nevtralnimi barvami in napisi, kot je The Grainge Club. Po poročanju InStyle je Sofia na družbenih omrežjih objavila več fotografij in zapisala: "Celebrating our baby boy to be (Slavimo našega bodočega fantka)", s čimer je tudi uradno potrdila, da prihaja deček.

Kot še poroča Hello! Magazine, je bila Sofia na slavju vidno sproščena in nasmejana, oblečena v nežno rumeno obleko, ki je poudarila nosečniški trebušček. Utrinke dogodka je delila tudi na Instagramu.