Smučarski as pričakuje deklico

B.R.
Svet slavnih 0
21. 01. 2026 10.24

Norveški alpski smučar Henrik Kristoffersen, eden najbolj prepoznavnih tekmovalcev svetovnega pokala, je presenetil svoje oboževalce z objavo ganljive družinske novice.

Henrik Kristoffersen

Henrik Kristoffersen je skupaj z ženo Tonje Kristoffersen potrdil, da pričakujeta drugega otroka – deklico. Novico sta delila na Instagramu s serijo fotografij: "Veliki brat v nastajanju ... na poti je mala sestra."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novica prihaja tik po uspehu Kristoffersena na svetovnem pokalu v Wengnu, kjer je slavil svoj 100. nastop na zmagovalnih stopničkah in si prislužil tretje mesto v slalomu. Kot so poročali na ski1.at, je kljub turbulentnemu vikendu, ko je odprto kritiziral stanje proge, doživel tudi osebni vrhunec.

31-letni Henrik Kristoffersen in Tonje sta se poročila maja 2025 in imata dvoletnega sina.

Številni privrženci in tekmovalci iz sveta alpskega smučanja so Kristoffersena in Tonje že zasuli s čestitkami, ob tem pa jim zaželeli vse dobro v pričakovanju novega družinskega člana.

Henrik Kristoffersen alpsko smučanje družina nosečnost otrok
