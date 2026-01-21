Smučarski as pričakuje deklico

Henrik Kristoffersen je skupaj z ženo Tonje Kristoffersen potrdil , da pričakujeta drugega otroka – deklico. Novico sta delila na Instagramu s serijo fotografij: " Veliki brat v nastajanju ... na poti je mala sestra. "

Novica prihaja tik po uspehu Kristoffersena na svetovnem pokalu v Wengnu, kjer je slavil svoj 100. nastop na zmagovalnih stopničkah in si prislužil tretje mesto v slalomu. Kot so poročali na ski1.at, je kljub turbulentnemu vikendu, ko je odprto kritiziral stanje proge, doživel tudi osebni vrhunec.

31-letni Henrik Kristoffersen in Tonje sta se poročila maja 2025 in imata dvoletnega sina.

Številni privrženci in tekmovalci iz sveta alpskega smučanja so Kristoffersena in Tonje že zasuli s čestitkami, ob tem pa jim zaželeli vse dobro v pričakovanju novega družinskega člana.