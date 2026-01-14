Bibaleze.si
Sredi noči dobil SMS, ki ga Robbie Williams ne bo nikoli pozabil

B.R.
Svet slavnih 0
14. 01. 2026 02.39

Britanski pop pevec Robbie Williams je razkril čustveno izkušnjo, ki jo je doživel kot oče. Glasbenik je v radijski oddaji delil sporočilo, ki mu ga je sredi noči poslala njegova 13-letna hči Theodora "Teddy" Williams, in opisal, kako ga je to močno ganilo.

Robbie Williams

Robbie Williams je razkril zelo osebno izkušnjo, ki jo je doživel kot oče. Glasbenik je v radijski oddaji BBC Radio 2 Breakfast Show razložil, da mu je hči Teddy okoli 2. ure zjutraj poslala SMS, v katerem je iskreno izrazila svoje strahove glede prihodnosti in sanj o glasbeni karieri. Teddy, ki je lani doživela svoj filmski prvenec v božični komediji Tinsel Town, si namreč želi postati pevka, tako kot njen slavni oče.

Robbie Williams z družino.
Robbie Williams z družino. FOTO: Profimedia

V sporočilu je zapisala: "Očka, kaj če mi ne uspe postati pevka? To je moj največji strah, da ne bom pevka. Kaj če ne bom nič". Pevec je poskušal ublažiti njeno tesnobo z nežnostjo in humorjem, saj ji je v odgovor sporočil: "Draga moja, ti si nepobaby. Vse bo v redu!"

Kljub lahkotnemu tonu je Robbie v intervjuju tudi resno izpostavil, da ga skrbi velika občutljivost njegove hčere. Poudaril je, da je Teddy zelo občutljiva in da ga skrbi, kako se bo spopadala z morebitnimi negativnimi odzivi in kritikami, ki jih prinaša javno življenje in zabavna industrija, so še zapisali pri The Standard.

Dejal je tudi, da ga ne skrbi toliko njena strast do glasbe, temveč notranji boj s strahovi in pritiskom pričakovanj. Kot je sam povedal, je tudi on v svojem življenju doživel tesnobo zaradi pričakovanj, a Teddy ima več priložnosti, kar hkrati prinaša nove izzive.

Teddy Williams ni popolnoma tuja svetu zabave: lani je nastopila na rdeči preprogi ob premieri filma Tinsel Town, kjer je dobila svojo prvo filmsko vlogo. Robbie in njegova žena Ayda Field sta bila ob tem izjemno ponosna na hčerko. Par poskuša ohraniti njeno zasebnost in jo hkrati podpira na poti k uresničevanju njenih sanj.

Robbie Williams Teddy Williams starševstvo glasbena kariera otroški strahovi
