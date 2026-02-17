Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju

Manja Šernek je sporočila je, da je noseča. Ob fotografijah, na katerih žari od sreče, je razkrila, da otroka pričakuje s partnerjem Axelom Wekowom, s katerim sta v zadnjem obdobju ustvarila trdno in ljubečo zvezo. Iz objav je razvidno, da sta nove življenjske vloge izjemno vesela in da se na prihod dojenčka že skrbno pripravljata.

Za Manjo, ki je v preteklosti javno spregovorila tudi o težkih življenjskih izkušnjah, je to novo poglavje še posebej simbolično – predstavlja stabilnost, varnost in svež začetek.