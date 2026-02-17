Bibaleze.si
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju

17. 02. 2026 16.03

Manjo Šernek je slovenska javnost spoznala v resničnostnem šovu Kmetija, kjer je s svojo neposrednostjo in iskrenostjo hitro pritegnila pozornost gledalcev. Zdaj pa je na svojem Facebook profilu sporočila eno najlepših novic.

Manja Šernek

Manja Šernek je sporočila je, da je noseča. Ob fotografijah, na katerih žari od sreče, je razkrila, da otroka pričakuje s partnerjem Axelom Wekowom, s katerim sta v zadnjem obdobju ustvarila trdno in ljubečo zvezo. Iz objav je razvidno, da sta nove življenjske vloge izjemno vesela in da se na prihod dojenčka že skrbno pripravljata.

Za Manjo, ki je v preteklosti javno spregovorila tudi o težkih življenjskih izkušnjah, je to novo poglavje še posebej simbolično – predstavlja stabilnost, varnost in svež začetek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V uredništvu Bibaleze.si Manji in njenemu partnerju iskreno čestitamo ob čudoviti novici. Želimo jima mirno nosečnost, veliko zdravja ter obilico toplih trenutkov ob prihodu novega družinskega člana.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Manja Šernek nosečnost Axel Wekow Kmetija vesela novica
Komentarji (2)

kuopio 18. 02. 2026 18.33
A je od piva ta trebušcek🤔
ODGOVORI
0 0
periot22 18. 02. 2026 09.25
Zvezdnica česa, megle!
ODGOVORI
0 0
