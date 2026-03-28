Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov

Svet slavnih 2
28. 03. 2026 04.00

V svetu, kjer otroci odraščajo z zaslonom v roki, je nekdanja zvezdnica serije Talenti v belem v svoji družini postavila jasna pravila in dosegla presenetljivo pozitivne spremembe.

Katherine Heigl

Digitalna doba je korenito spremenila način, kako otroci preživljajo prosti čas, se učijo in komunicirajo. Starši se pogosto sprašujejo, kako jim omogočiti stik s sodobno tehnologijo, hkrati pa jih zaščititi pred zasvojenostjo. Igralka Katherine Heigl, mama treh otrok, je pred kratkim javno spregovorila o tem, kako so se v njeni družini lotili tega izziva – in kako so našli pravo ravnovesje.

Zvezdnica je razkrila, da je njena najstarejša hčerka telefon dobila pri 12 letih – čeprav sta z možem prvotno želela počakati do njenega 16. rojstnega dne. Mlajšima otrokoma sta nekoliko prej popustila: Adalaide je telefon dobila pri 10 letih, Joshua pa celo še mlajši.

Moji otroci so postali mali odvisniki

Katherine in njen mož Josh Kelley sta pri svojih treh otrocih – 16-letni Naleigh, 13-letni Adalaidi in 8-letnem Joshuu – začela opažati znake zasvojenosti s telefoni. Kljub pravilom, da pred spanjem ne smejo uporabljati naprav, so jih otroci pogosto skrivaj nosili v posteljo. "Zaradi tega so slabo spali in bili naslednji dan povsem razdražljivi. To ni bilo več zdravo – ne za njih ne za nas," je povedala igralka za revijo People.

Z možem sta se odločila, da je čas za bolj dosledna pravila.

V svetu, kjer otroci odraščajo z ekranom v roki, je nekdanja zvezdnica serije Talenti v belem v svoji družini postavila jasna pravila in dosegla presenetljivo pozitivne spremembe.
V svetu, kjer otroci odraščajo z ekranom v roki, je nekdanja zvezdnica serije Talenti v belem v svoji družini postavila jasna pravila in dosegla presenetljivo pozitivne spremembe. FOTO: Profimedia

Tri dni na teden brez telefonov

Od septembra so v njihovi hiši začela veljati nova pravila uporabe telefonov:

- V torek, četrtek in nedeljo telefoni niso bili dovoljeni.

- V soboto so jih otroci dobili šele po kosilu.

- Ob ponedeljkih, sredah in petkih so lahko telefone uporabljali šele po šoli in opravljenih domačih nalogah, do začetka večerne rutine ob 20. uri.

- Ponoči nobeden izmed otrok ni smel imeti telefona v sobi – naprave so se polnile v spalnici staršev.

Prvi odzivi otrok: jeza, dolgčas in frustracija

"Seveda so bili najprej jezni. Vzeli smo jim nekaj, kar jim je pomenilo skoraj vse," je priznala zvezdnica.

Prvi tedni so bili naporni: pojavile so se frustracije, dolgčas in upiranje. A sčasoma so otroci sprejeli nov urnik – in začeli odkrivati nova zanimanja. "Začeli so razvijati drugačne interese. Občutila sem ogromno olajšanje. Otroci še ne znajo sami uravnavati svojih navad, zato jih tega moramo naučiti mi, starši," je pojasnila.

Ko je bilo zaslonov manj, so otroci začeli razvijati nova zanimanja:

- Naleigh se je navdušila nad kuhanjem in peko,

- Adalaide si je začela želeti igralske kariere,

- Joshua in Adalaide pa sta skupaj začela igrati glasbo – ona na električno kitaro, on na bobne. "Presenetljivo dobra sta. In še bolj sta se povezala kot brat in sestra."

Ključ: ravnovesje, ne prepoved

Igralka je poudarila, da otrokom ni želela popolnoma odvzeti tehnologije: "Če bi jim jo vzela v celoti, bi jih izključila iz sveta, v katerem odraščajo. Vse poteka digitalno – tudi šola in prijateljstva."

Zato sta s partnerjem iskala ravnovesje med svobodo in odgovornostjo: "Najti pogum, da postaviš meje, je najtežje – a ko to storiš, družina znova zadiha," je zaključila igralka.

Zakaj je Katherine Heigl zapustila Hollywood, da bi vzgojila družino na ranču
otroci in tehnologija omejitev uporabe telefonov Katherine Heigl starševstvo digitalna zasvojenost otroci in telefoni starševski nasveti ravnovesje pri uporabi naprav zvezdnica
Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ramzess 06. 09. 2025 12.22
-2
Polnjenje v spalnici staršev, tako so pri roki strašev, da jih prečekirajo.
0 2
Sixten Malmerfelt 06. 09. 2025 09.32
+0
Bill Gates svojim otrokom ni dovolil telefona, ofčke....
1 1
