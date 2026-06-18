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Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov

S.B.
Svet slavnih 0
18. 06. 2026 04.00

Čeprav njune objave pogosto delujejo kot utrinki popolnega glamurja, je v ozadju precej bolj vsakdanje življenje, usklajevanje karier, selitve in vsakodnevni ritem družine s štirimi sinovi, ki sta jih postavila v središče vsega. Skupaj sta že od leta 2012, njuna zgodba pa kljub letom ostaja zaznamovana z medsebojnim spoštovanjem, povezanostjo in vzgojo otrok.

Družina je njuna največja prioriteta

Štirje sinovi in življenje med treningi, kamerami in selitvami

Sergio Ramos in Pilar Rubio imata štiri sinove: Sergia Jr., Marca, Alejandra in Máxima Adriana.

Čeprav sta oba javni osebnosti, on kot eden najbolj prepoznavnih branilcev svoje generacije, ona kot televizijska voditeljica, je v zadnjih letih vedno bolj jasno, da se njun skupni tempo ne vrti okoli kariere, ampak okoli otrok.

Ramos je večkrat poudaril, kako pomembno mu je, da kljub selitvam (Madrid, Pariz, Sevilla, zdaj tudi Mehika v zadnjih kariernih fazah) otroci ohranjajo občutek stabilnosti in rutine.

V intervjuju in objavah na družbenih omrežjih pogosto ne izpostavlja nogometa, ampak prav trenutke z otroki, njihove rojstne dneve, družinske večere, preproste skupne trenutke.

V nedavni objavi za obletnico njune poroke pa je nogometni zvezdnik pripisal: "Sedem let pozneje še vedno vsak dan govoriva da. Da, uživanju v dobrih časih, ne obupavanju v slabih, nadaljni skupni gradnji čudovite družine in odkrivanju najine poti z roko v roki. Da, najboljši ženi, materi in življenjski partnerki. Da, še tisočkrat. Noro te ljubim, draga. Vse najboljše za obletnico, draga! Ljubim te do konca!!" 

Sergio Ramos
Sergio RamosFOTO: Profimedia

Družina kot "projekt", ki presega kariero

Njuno medsebojno spoštovanje in prizemljenost se kažeta tudi v načinu, kako govorita drug o drugem, manj glamurja, več poudarka na stabilnosti, skupnem odločanju in prilagajanju spremembam.

Ravno družinska dinamika je tista, ki ostaja zanju stalnica tudi ob selitvah in kariernih spremembah. 

Očetovstvo Sergia Ramosa: od agresivnega branilca do "družinskega kapetana"

Ramos je v nogometu znan kot igralec z izjemno intenzivnostjo, vodstvom in čustveno ekspresijo. V zasebnem življenju pa ga pogosto opisujejo drugače, kot očeta, ki je zelo prisoten.

Njegove objave ob rojstnih dneh otrok ali družinskih praznikih kažejo drugačen ton od tistega, ki ga poznamo z nogometnih stadionov. Ta kontrast je eden ključnih razlogov, da javnost njuno družino ne vidi le kot slavno, ampak tudi kot presenetljivo "normalno" v svojih vzorcih: šola, rutina, otroci, skupni čas.

sergio ramos, pilar rubio
sergio ramos, pilar rubioFOTO: Instagram

Obletnica kot opomnik: odnos kot vsakodnevna odločitev

Ob zadnji obletnici zakona je Ramos poudaril, da odnos ne temelji na velikih trenutkih, ampak na vsakodnevni izbiri ostati skupaj in graditi družino. To je tudi zanimiv kontrast glede na svet, v katerem živita. A v središču ostaja nekaj zelo preprostega: štirje otroci, skupni dom in poskus ohranjanja stabilnosti v življenju, ki je vse prej kot stabilno.

Pri Sergiu Ramosu in Pilar Rubio obletnica ni samo spomin na poroko. Je predvsem opomnik, da sta skozi leta zgradila nekaj, kar ni mogoče meriti v naslovih ali sledilcih. Družino, ki se nenehno prilagaja, a ostaja skupaj. In morda je prav zato njuna zgodba zanimiva: ker v svetu slavnih ne govori o popolnosti, ampak o vsakdanjem vztrajanju.

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