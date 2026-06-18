Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov

Sergio Ramos in Pilar Rubio imata štiri sinove: Sergia Jr., Marca, Alejandra in Máxima Adriana.

Čeprav sta oba javni osebnosti, on kot eden najbolj prepoznavnih branilcev svoje generacije, ona kot televizijska voditeljica, je v zadnjih letih vedno bolj jasno, da se njun skupni tempo ne vrti okoli kariere, ampak okoli otrok.

Ramos je večkrat poudaril, kako pomembno mu je, da kljub selitvam (Madrid, Pariz, Sevilla, zdaj tudi Mehika v zadnjih kariernih fazah) otroci ohranjajo občutek stabilnosti in rutine.

V intervjuju in objavah na družbenih omrežjih pogosto ne izpostavlja nogometa, ampak prav trenutke z otroki, njihove rojstne dneve, družinske večere, preproste skupne trenutke.

V nedavni objavi za obletnico njune poroke pa je nogometni zvezdnik pripisal: "Sedem let pozneje še vedno vsak dan govoriva da. Da, uživanju v dobrih časih, ne obupavanju v slabih, nadaljni skupni gradnji čudovite družine in odkrivanju najine poti z roko v roki. Da, najboljši ženi, materi in življenjski partnerki. Da, še tisočkrat. Noro te ljubim, draga. Vse najboljše za obletnico, draga! Ljubim te do konca!!"