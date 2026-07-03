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Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace

L.G.
Svet slavnih 0
03. 07. 2026 04.00

Ko slišimo ime Donatella Versace, pomislimo na glamur, modne piste in eno najbolj prepoznavnih modnih hiš na svetu. Veliko manj znano pa je, da ima slavna oblikovalka tudi dva otroka – hčerko Allegro in sina Daniela, ki sta večino življenja preživela daleč od medijskih žarometov.

Donatella Versace s sinom Danielom, hčerko Allegro in bivšim možem Paulom Beckom.

Donatella Versace je bila od leta 1983 do 2000 poročena z ameriškim modelom Paulom Beckom. V zakonu sta se jima rodila dva otroka, Allegra in Daniel. Čeprav sta odraščala v eni najbolj znanih družin modnega sveta, sta si oba izbrala precej zasebno življenje. 

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Deklica, ki je pri enajstih letih postala dedinja imperija

Največ pozornosti je skozi leta pritegnila Allegra Versace Beck. Ko je bil leta 1997 v Miamiju umorjen njen stric Gianni Versace, ustanovitelj modne hiše Versace, je v oporoki nečakinji zapustil kar 50-odstotni delež podjetja. Takrat je bila stara le enajst let.

Kot poroča People, je poleg deleža v podjetju podedovala tudi prestižne nepremičnine, med drugim vilo ob jezeru Como in hišo v New Yorku.

Gianni je Allegro oboževal in jo imenoval 'moja mala princesa'.
Gianni je Allegro oboževal in jo imenoval 'moja mala princesa'.FOTO: Profimedia

Donatella je pozneje priznala, da je bilo takšno breme za otroka zelo zahtevno. V intervjuju za SSENSE je dejala, da je njen brat Gianni Allegro oboževal in jo imenoval 'moja mala princesa'. vendar ji je s tako veliko dediščino naložil izjemno odgovornost.

Soočala se je tudi z zdravstevnimi težavami

Allegra je v mladosti prestajala tudi osebne stiske. Več tujih medijev, med njimi Harper's Bazaar in The Guardian, je poročalo, da se je več let borila z anoreksijo. Sama je pozneje priznala, da ji je bilo težko odraščati pod nenehnim drobnogledom javnosti in medijev, še posebej po tem, ko je kot otrok postala ena najbolj prepoznavnih dedinj na svetu. Donatella Versace je večkrat poudarila, da je bilo to obdobje zahtevno za vso družino.

Allegra z mamo Donatello
Allegra z mamo Donatello FOTO: Profimedia

Namesto slave je izbrala anonimnost

Mnogi so pričakovali, da bo Allegra postala redna gostja rdečih preprog in ena najbolj prepoznavnih dedinj na svetu. Zgodilo se je ravno nasprotno.

Čeprav je po dopolnjenem 18. letu postala lastnica svojega deleža, se ni takoj vključila v vodenje podjetja. Prednost je dala študiju in se posvetila izobraževanju. Kot piše Hollywoodlife, je študirala umetnost, gledališče in francoščino na ameriških univerzah Brown in UCLA.

V intervjuju za italijanski časopis La Repubblica je celo razkrila, da ji je bilo všeč delati za druge modne oblikovalce, kjer je lahko bila 'nekdo povsem običajen' in ne 'hči Donatelle Versace'.

Danes se Allegra le redko pojavlja v javnosti, čeprav ostaja pomembna lastnica modnega podjetja Versace.

Sin Daniel je izbral glasbo

Tudi Daniel Versace Beck se je odločil za drugačno pot od družinske tradicije. Namesto mode ga je že od mladosti privlačila glasba. Donatella je v enem od intervjujev razkrila, da je njen sin odraščal ob znanih glasbenikih, med drugim je bil družinski prijatelj tudi Elton John.

Po poročanju People, Daniel živi v Londonu in se ukvarja z glasbo. V preteklosti je igral tudi v rock skupini Nucleus.

Za razliko od številnih otrok slavnih staršev se ne pojavlja na družbenih omrežjih in skoraj nikoli ne daje intervjujev. Zaradi tega velja za enega najbolj skrivnostnih članov družine Versace.

Donatella Versace s sinom Danielom, hčerko Allegro in bivšim možem Paulom Beckom.
Donatella Versace s sinom Danielom, hčerko Allegro in bivšim možem Paulom Beckom.FOTO: Profimedia
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Donatella: 'Družina je najpomembnejša'

Čeprav je Donatella desetletja vodila eno največjih modnih hiš na svetu, je večkrat poudarila, da ji družina pomeni največ. V pogovoru za Interview Magazine je priznala, da ni bilo vedno lahko usklajevati materinstva in zahtevne kariere.

'Moja družina je najpomembnejša. Ko sta bila otroka majhna, je bilo še posebej težko, vendar sem vedno poskušala preživeti čim več kakovostnega časa z njima,' je povedala.

Medtem ko številni zvezdniški otroci gradijo kariero na slavi svojih staršev, sta se otroka Donatelle Versace odločila za drugačno pot, stran od bliskavic in naslovnic.

Viri: People, Interview Magazine, SSENSE, The Guardian, Hello! Magazine. Hollywood Life

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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