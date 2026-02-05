Imamo po bratih Prevc nov up v skokih – sin Tomija Megliča navdušuje

Zak Meglič , 15-letni sin Tomija Megliča, je bil ponovno na vrhu smučarskih skakalnic. Na nedavnem tekmovanju v Ljubnem je branilec naslova državnega prvaka U16 spet zmagal, in sicer v obeh disciplinah – posamično in ekipno. Marca bo Zak dopolnil 16 let, a že zdaj se lahko pohvali z vrsto naslovov in odličij. Oče Tomi Meglič, pevec skupine Siddharta, je svoje navdušenje in ponos delil na Instagramu z zapisom: " Ubranjen naslov državnega prvaka! Zak je v Ljubnem postal dvakratni državni prvak U16, tako posamično kot ekipno! Čestitke, sinko moj! Vsi ponosni do vesolja."

Zak je skočil 95 metrov in prepričljivo slavil v posamični konkurenci, s klubom SSK Ilirija pa je prispeval k še eni pomembni zmagi, saj so osvojili tudi naslov ekipnih prvakov.

Slovenski pevec, ki je tudi sam v mladosti treniral smučarske skoke, je očitno strast do tega športa prenesel tudi na svojega sina Zaka. V mladosti je bil pevec strasten športni navdušenec. Začel je z atletiko, šprint na 100 metrov je bila ena njegovih najljubših disciplin. Nato se je zaljubil v smučarske skoke, njegov rekord 42 metrov pa je njegov sin že krepko presegel s skoki prek 100 metrov. "Uživam v spremljanju njegovih skokov, njegova mama pa malo manj (smeh). Že pri skokih čez 30 metrov je bil problem, zdaj, ko gre čez 100 metrov, pa mislim, da si oči malo zatisne," je pevec pred časom dejal v POPkastu.