Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna

Film Skodrana Suzi (Curly Sue) je zaznamoval otroštvo številnih generacij, njegova glavna igralka Alisan Porter pa je ob 35. obletnici filma obudila spomine na čas, ko je bila še deklica. Ob kolažu fotografij iz filma je zapisala ganljivo sporočilo, v katerem se je zahvalila vsem, ki so jo spremljali skozi leta. "35 let od filma Skodrana Suzi. Kako je to sploh mogoče?" je začela svoj zapis. Ob pogledu na stare fotografije je priznala, da je bilo ponovno srečanje z deklico, ki jo je nekoč igrala, zanjo pravi blagoslov. Takrat namreč niti sama niti ljudje okoli nje niso vedeli, kaj vse jo čaka v prihodnosti.

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Posebej se je zahvalila oboževalcem, ki so jo spoznali prav v vlogi male Suzi in z njo tako rekoč odraščali. "Skupaj smo odrasli skozi toliko stvari. Vzgajamo otroke, izgubljamo ljudi, ki jih imamo radi, iščemo sami sebe in še vedno poskušamo najti prostor za svoje sanje," je zapisala. Dodala je, da bo vedno z ljubeznijo sprejemala vlogo skodrane Suzi, vendar si želi, da bi ljudje danes videli tudi žensko, v katero je odrasla, mamo in umetnico, ki še vedno ustvarja. "Hvala, ker ste imeli radi tisto deklico. In ker ste spoznali tudi žensko, ki je postala," je sklenila. Alisan Porter je v filmu Skodrana Suzi, ki je izšel leta 1991, zaigrala ob Jimu Belushiju in Kelly Lynch. Zgodba o potepuhu Billu in mali siroti Suzi, ki skupaj preživljata dneve in se znajdeta v različnih prigodah, je postala priljubljena družinska komedija. Porterjeva je bila ob izidu filma stara komaj deset let.

icon-expand Alisan Porter zdaj navdušuje s svojim petjem. FOTO: Profimedia

Od male filmske zvezdnice do uspešne pevke

Čeprav so jo gledalci najbolj zasidrali v spominu prav po tej vlogi, se njena kariera ni končala z otroško slavo. Pozneje se je posvetila glasbi in gledališču, nastopala je tudi na Broadwayu. Leta 2016 je znova pritegnila veliko pozornosti, ko se je udeležila ameriškega pevskega šova The Voice. S svojim glasom je navdušila žirijo in gledalce ter na koncu tudi zmagala v deseti sezoni tekmovanja.

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Danes je predvsem mama in ustvarjalka