To je sin slavnega Jamesa Bonda

B.R.
Svet slavnih 0
22. 12. 2025 02.25

Pierce Brosnan, eden najbolj prepoznavnih igralcev, znan po vlogi Jamesa Bonda, ima z ženo Keely Shaye Smith dva sina. Najstarejši, Dylan Brosnan, si gradi svojo pot v modni industriji, glasbi in filmu.

Dylan Brosnan

Visok, karizmatičen in vsestranski

28-letni Dylan Brosnan, sin priznanega igralca Pierca Brosnana, je znan po svoji impresivni višini – kar 193 centimetrov – in po svoji prisotnosti v svetu mode. Sodeloval je z vrhunskimi luksuznimi znamkami, kot so Tommy Hilfiger, Burberry, Saint Laurent in številnimi drugimi.

Pierce Brosnan s sinom Dylanom
Pierce Brosnan s sinom Dylanom FOTO: Profimedia

Poleg dela v modi se Dylan posveča tudi igranju in glasbi. Nastopil je v filmih The Unholy Trinity in Out of Reach ter v seriji The Synanon Fix. Prav tako igra v glasbeni zasedbi, ki se osredotoča na klasičen pop-rock zvok.

Družinske vrednote in samostojnost

Dylan in njegov mlajši brat Paris sta leta 2022 za tuje medije poudarila, da sta hvaležna za vse privilegije, ki ju spremljajo kot sinova slavnih staršev. Kljub temu pa sta jasna, da želita graditi lastno pot in doseči uspehe brez neposrednega naslanjanja na slavo očeta ali mame.

Podedovani šarm

Mnogi so opazili, da je sin po slavnem očetu podedoval šarm in čut za umetnost. Dylan se v svetu mode, filma in glasbe uveljavlja na svoj način, pri čemer ohranja povezavo z družinsko dediščino.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Dylan Brosnan Pierce Brosnan moda igralstvo glasba
