To je sin slavnega Jamesa Bonda

Visok, karizmatičen in vsestranski

28-letni Dylan Brosnan, sin priznanega igralca Pierca Brosnana, je znan po svoji impresivni višini – kar 193 centimetrov – in po svoji prisotnosti v svetu mode. Sodeloval je z vrhunskimi luksuznimi znamkami, kot so Tommy Hilfiger, Burberry, Saint Laurent in številnimi drugimi.

icon-expand Pierce Brosnan s sinom Dylanom FOTO: Profimedia

Poleg dela v modi se Dylan posveča tudi igranju in glasbi. Nastopil je v filmih The Unholy Trinity in Out of Reach ter v seriji The Synanon Fix. Prav tako igra v glasbeni zasedbi, ki se osredotoča na klasičen pop-rock zvok.

Družinske vrednote in samostojnost

Dylan in njegov mlajši brat Paris sta leta 2022 za tuje medije poudarila, da sta hvaležna za vse privilegije, ki ju spremljajo kot sinova slavnih staršev. Kljub temu pa sta jasna, da želita graditi lastno pot in doseči uspehe brez neposrednega naslanjanja na slavo očeta ali mame.

Podedovani šarm