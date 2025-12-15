Sin osumljen umora slavnega režiserja

Po podatkih gasilske službe Los Angelesa so bili poklicani na dom ob 15.30, kjer so ob prihodu našli trupli moškega, starega 78 let, in ženske, stare 68 let. Viri potrjujejo, da gre za Roba Reinerja in njegovo ženo Michele Singer Reiner .

Rob Reiner je znan po svojih režiserskih, producentskih in igralskih dosežkih v Hollywoodu. Med njegove najbolj cenjene filme sodijo This Is Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally... (1989), Misery (1990) in A Few Good Men (1992). Svojo igralsko prepoznavnost je dosegel že v vlogi Mika v televizijski seriji All in the Family.

Po informacijah je njun sin Nick Reiner glavni osumljenec umora staršev. Nick je javnosti znan po svoji dolgotrajni bitki z odvisnostjo od drog, ki se je začela v njegovih najstniških letih. Njegova odvisnost ga je pogosto vodila na ulice, kjer je več mesecev preživel brez stalnega doma. V intervjuju za People leta 2016 je povedal, da je začel z rehabilitacijami pri 15 letih, a je zaradi naraščajoče odvisnosti še vedno preživljal čas na ulici v različnih ameriških zveznih državah.

Dogodek je pretresel Hollywood in ljubitelje filma po vsem svetu. Primer odpira številna vprašanja o vplivu osebnih težav in družinske dinamike na tragične dogodke, ki se skrivajo za zvezdniškim sijajem.