Sin Johna Travolte vse bolj spominja na svojega očeta

Benjamin "Ben" Travolta, sin slavnega igralca Johna Travolte, je dopolnil 15 let. Ob tej posebni priložnosti je njegov oče na družbenih omrežjih objavil ganljivo sporočilo: "Vse najboljše, moj dragi Ben! Ne morem verjeti, kako hitro si odrasel! Rad te imam!" Oboževalci so hitro komentirali, da ima mladenič enak nasmeh kot njegov slavni oče.

Travolta je pred tem delil tudi fotografije iz Norveške, vključno z videoposnetkom, kjer Ben hodi po zasneženi gori.

V posnetku, ob spremljavi pesmi Marvina Gayeja in Tammi Terrell Ain't No Mountain High Enough, je Ben videti zelo odrasel, oblečen v belo jakno, hodi po klifu, nato pa se ustavi in občuduje čudovit razgled na gore.

Ponosni očka je ob tem zapisal: "Ni gore, ki bi bila previsoka za mojega sina Bena. Ljubezen iz Norveške."

Otroštvo Bena je bilo zaznamovano z velikimi osebnimi izgubami. Živel je skupaj s svojim bratom Jettom, ki je preminil, in s sestro Ello Bleu. Poleg izgube brata je Ben že v mladih letih doživel tudi bolečino ob smrti svoje matere, igralke Kelly Preston, ki je umrla leta 2020 zaradi raka.