Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Sin Johna Travolte vse bolj spominja na svojega očeta

B.R.
Svet slavnih 1
28. 11. 2025 02.06

Sin slavnega igralca Johna Travolte je dopolnil 15 let. Njegova mladost je bila žal prepletena z bolečino – izgubil je brata Jetta in mamo Kelly Preston. John je ob njegovem rojstnem dnevu delil čustvene utrinke in ponosno poudaril, kako hitro je njegov sin odrasel.

ben travolta

Benjamin "Ben" Travolta, sin slavnega igralca Johna Travolte, je dopolnil 15 let. Ob tej posebni priložnosti je njegov oče na družbenih omrežjih objavil ganljivo sporočilo: "Vse najboljše, moj dragi Ben! Ne morem verjeti, kako hitro si odrasel! Rad te imam!" Oboževalci so hitro komentirali, da ima mladenič enak nasmeh kot njegov slavni oče.

Travolta je pred tem delil tudi fotografije iz Norveške, vključno z videoposnetkom, kjer Ben hodi po zasneženi gori.

V posnetku, ob spremljavi pesmi Marvina Gayeja in Tammi Terrell Ain't No Mountain High Enough, je Ben videti zelo odrasel, oblečen v belo jakno, hodi po klifu, nato pa se ustavi in občuduje čudovit razgled na gore.

Ponosni očka je ob tem zapisal: "Ni gore, ki bi bila previsoka za mojega sina Bena. Ljubezen iz Norveške."

Otroštvo Bena je bilo zaznamovano z velikimi osebnimi izgubami. Živel je skupaj s svojim bratom Jettom, ki je preminil, in s sestro Ello Bleu. Poleg izgube brata je Ben že v mladih letih doživel tudi bolečino ob smrti svoje matere, igralke Kelly Preston, ki je umrla leta 2020 zaradi raka.

John Travolta s svojo ženo Kelly Preston in otrokoma, Ello in Benom, leto 2018.
John Travolta s svojo ženo Kelly Preston in otrokoma, Ello in Benom, leto 2018.FOTO: Profimedia
Ima najtežje življenje med zvezdniki: vse, kar je ljubil, mu je bilo odvzeto
Preberi še
Ima najtežje življenje med zvezdniki: vse, kar je ljubil, mu je bilo odvzeto
Je po tragični izgubi žene in sina zvezdnik končno našel novo ljubezen?
Preberi še
Je po tragični izgubi žene in sina zvezdnik končno našel novo ljubezen?
John Travolta Benjamin Travolta sin rojstni dan hollywood
Sorodni članki
Dve kazni in konec svobode: najmlajši sin zvezdnika ostal brez vozniškega izpita
Svet slavnih

Dve kazni in konec svobode: najmlajši sin zvezdnika ostal brez vozniškega izpita

Izpoved Severine: Materinska ljubezen premaga vse ovire
Novice

Izpoved Severine: Materinska ljubezen premaga vse ovire

Po dvajsetih letih 'stroge ljubezni' sin znova v očetovem življenju
Svet slavnih

Po dvajsetih letih 'stroge ljubezni' sin znova v očetovem življenju

Izguba sina ga je zaznamovala za vse življenje
Svet slavnih

Izguba sina ga je zaznamovala za vse življenje

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Qwertzuiop 29. 11. 2025 14.53
Izrezana slika mame, hči je bolj podobna Travolti.
ODGOVORI
0 0
Elektrika se je vrnila: četrti dan odpravili okvare
novice Elektrika se je vrnila: četrti dan odpravili okvare
Wirtz le dočakal prvenec v dresu Redsev, Villa slavila pri Chelseaju
šport Wirtz le dočakal prvenec v dresu Redsev, Villa slavila pri Chelseaju
Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko
popin Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Vizita.si Podprite svoja jetra z naravno hrano
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Okusno.je Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Zadovoljna.si 3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Moskisvet.com Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Bibaleze.si Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Cekin.si Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Dominvrt.si Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Okusno.je Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329