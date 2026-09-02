Sin Johna Lennona je postal oče in otroku nadel zanimivo ime

Sean, ki je star 50 let, in 39-letna Charlotte sta včeraj javno potrdila rojstvo sina. Sean je ob fotografijah z novorojenčkom nekoliko hudomušno zapisal, da sta ustvarila človeški fižolček, nato pa razkril njegovo ime: Aurelius. Rojstvo dečka je še posebej odmevno zaradi njegovega družinskega ozadja. Aurelius je vnuk Johna Lennona in Yoko Ono ter prvi otrok Seana Lennona. Novica je zato hitro zaokrožila po svetovnih medijih, čestitke pa so paru namenili tudi številni glasbeni kolegi.

Ljubezenska zgodba, ki traja skoraj dve desetletji

Sean in Charlotte nista le življenjska partnerja, temveč sta skozi leta povezala tudi svoji glasbeni karieri. Spoznala sta se leta 2005 na festivalu Coachella, zvezo pa začela leta 2007. Skupaj sta ustvarjala glasbo in ustanovila tudi skupino The Ghost of a Saber Tooth Tiger. Charlotte Kemp Muhl je poleg glasbe poznana tudi kot manekenka, glasbenica, avtorica in režiserka, Sean pa je nadaljeval glasbeno pot svojih staršev. Sodeloval je pri številnih glasbenih projektih, tako samostojno kot z različnimi izvajalci, pomemben del njegovega ustvarjanja pa je povezan tudi z mamo Yoko Ono. Njuno dolgoletno razmerje je bilo sicer večinoma precej oddaljeno od nenehne pozornosti javnosti. Tudi zato je novica o rojstvu njunega prvega otroka presenetila številne oboževalce.

icon-expand Ljubezenska zgodba, ki traja skoraj dve desetletji. FOTO: Profimedia

Posebna povezava z Johnom Lennonom

Aurelius se je rodil v družino, katere ime je za vedno zapisano v zgodovino popularne glasbe. Njegov dedek John Lennon je bil eden od ustanovnih članov skupine The Beatles, njegova babica Yoko Ono pa umetnica in glasbenica, ki je z Lennonom sodelovala pri številnih projektih. John Lennon je imel dva sinova. Starejši Julian Charles John se je rodil v njegovem zakonu s Cynthio Lennon, Sean pa je njegov sin z Yoko Ono. Sean se je rodil 9. oktobra 1975, na očetov 35. rojstni dan. Čeprav je John Lennon umrl leta 1980, ko je bil Sean še otrok, je njegov vpliv na sinovo življenje ostal izjemno močan. Sean je skozi leta večkrat govoril o očetovi zapuščini, glasbi in vplivu, ki ga je imel nanj. Zdaj se zgodovina družine Lennon piše naprej. Aurelius je namreč prvi otrok Seana Ono Lennona in Charlotte Kemp Muhl in novo ime v družini, katere zgodba je že desetletja tesno prepletena z glasbeno zgodovino.