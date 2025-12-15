Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce

Še bolj pa mnoge preseneča dejstvo, da je že več kot štiri desetletja v srečnem in stabilnem zakonu z režiserjem Jimom Simpsonom . Njuna ljubezenska zgodba bi zlahka postala filmski scenarij – ne le zaradi njune karizme, temveč predvsem zaradi povsem naključnega trenutka, ki ju je povezal.

76-letna zvezdnica Sigourney Weaver je pred časom razkrila, da je bilo njeno rojstno ime Susan, a ga je kot najstnica spremenila v Sigourney, saj se ji je zdelo, da bolje ustreza njeni impresivni višini 1,80 metra.

Čeprav sta oba študirala igro na prestižni univerzi Yale, se tam nikoli nista srečala. Njune poti so se prekrižale šele leta 1983, na gledališkem festivalu v Williamstownu v ameriški zvezni državi New York.

Sigourney, tedaj 34-letna igralka, je nastopala v predstavi, 27-letni Jim pa je delal kot barman in hkrati režiral. Prav v tem času se je zgodil trenutek, ki ga je večkrat opisala kot usodnega.

Nekega večera je skupaj s kolegom Christopherjem Walkenom odšla na pijačo. V sproščenem razpoloženju je sezula čevlje in zaplesala na nekoliko umazanem tleh lokala. Pozneje čevljev ni več našla – dokler ni izvedela, da jih je pobral mladi barman in jih shranil, da se ne bi izgubili. "Ta moški, ki je zdaj moj mož, je rešil moje čevlje. Morala sem stopiti do njega in vprašati: Oprostite, gospod, kje so moji čevlji? Bil je tako prisrčen."

V tistem času je bila še v zvezi z drugim partnerjem, vendar je kmalu začela čutiti vse močnejšo povezanost z Jimom. Pol leta pozneje ga je povabila na zabavo – in znova jo je osvojil, ko je ostal do poznega večera ter ji pomagal pospraviti okrasje. Povezala ju je močna umetniška žilica, ki sta jo oba nosila v sebi.