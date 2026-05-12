S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka

Slavna igralka Sienna Miller se je skupaj s partnerjem Olijem Greenom razveselila drugega skupnega otroka. Novico je potrdila v intervjuju za E! News , kjer je v sproščenem pogovoru priznala, da je zaradi neprespanih noči nekoliko utrujena, a "noro zaljubljena" v novorojenčka.

Javnosti za zdaj ni znano niti ime niti spol novorojenčka. Millerjeva in 29-letni igralec Oli Green sicer že imata dveletno hčerko, katere identiteto prav tako skrbno skrivata pred mediji. Iz prejšnje zveze z igralcem Tomom Sturridgom pa ima še 13-letno hčer Marlowe.

Millerjeva je v zadnjih letih večkrat javno spregovorila o materinstvu po štiridesetem letu. V intervjuju za revijo Glamour je poudarila, da nosečnost danes doživlja precej bolj umirjeno kot pri 29 letih, ko je prvič postala mama. Po njenem mnenju so štirideseta obdobje večje notranje stabilnosti in manjše obremenjenosti z mnenji okolice.