Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka

S.B.
Svet slavnih 0
12. 05. 2026 09.08

Britansko-ameriška igralka Sienna Miller je pri 44 letih rodila svojega tretjega otroka oziroma drugega z mlajšim partnerjem Olijem Greenom.

Sienna Miller

Slavna igralka Sienna Miller se je skupaj s partnerjem Olijem Greenom razveselila drugega skupnega otroka. Novico je potrdila v intervjuju za E! News, kjer je v sproščenem pogovoru priznala, da je zaradi neprespanih noči nekoliko utrujena, a "noro zaljubljena" v novorojenčka.

Sienna Miller in Oli Green
Sienna Miller in Oli GreenFOTO: Profimedia

Igralka podrobnosti o otroku ni razkrila

Javnosti za zdaj ni znano niti ime niti spol novorojenčka. Millerjeva in 29-letni igralec Oli Green sicer že imata dveletno hčerko, katere identiteto prav tako skrbno skrivata pred mediji. Iz prejšnje zveze z igralcem Tomom Sturridgom pa ima še 13-letno hčer Marlowe.

Millerjeva je v zadnjih letih večkrat javno spregovorila o materinstvu po štiridesetem letu. V intervjuju za revijo Glamour je poudarila, da nosečnost danes doživlja precej bolj umirjeno kot pri 29 letih, ko je prvič postala mama. Po njenem mnenju so štirideseta obdobje večje notranje stabilnosti in manjše obremenjenosti z mnenji okolice.

Slavna igralka pri 43 letih postala mamica, po porodu je videti tako
Preberi še
Slavna igralka pri 43 letih postala mamica, po porodu je videti tako

Sienna opozarja na dvojna merila

Ob tem je večkrat opozorila tudi na dvojna merila družbe glede poznega starševstva. Dejala je, da javnost pogosto drugače gleda na ženske, ki imajo otroke po štiridesetem letu, medtem ko so starejši očetje redko tarča kritik.

Par je svojo zvezo javno potrdil leta 2021, mediji pa so zaradi 15-letne starostne razlike pogosto komentirali njun odnos. Millerjeva je v intervjujih poudarila, da jo takšne razprave motijo in da bi morale biti zveze, v katerih je ženska starejša od partnerja, povsem normalizirane.

Sienna Miller materinstvo pozno starševstvo slavni družinski odnosi
Prejšnji članek
Družinsko življenje

Ali otroci sodijo na nudistično plažo?

Naslednji članek
Svet slavnih

Igralka delila fotografijo svoje mame in navdušila

24ur.com Sienna Miller drugič mamica: opažena skupaj s partnerjem in hčerko
24ur.com Igralka Sienna Miller pri 43 letih pričakuje tretjega otroka
Bibaleze.si Slavna igralka pričakuje otroka s 15 let mlajšim
Bibaleze.si Slavna igralka na skrivaj postala mama
Zadovoljna.si 41-letna igralka pokazala nosečniški trebuh
24ur.com Sienna Miller pričakuje drugega otroka
24ur.com Sienna Miller pomotoma razkrila spol otroka: Dobili bomo punčko
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1707