"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih

V intervjuju za britanski Vogue je Sienna Miller odkrito spregovorila o tem, kako je materinstvo vplivalo na njen odnos do mode, oblačenja in celo na njen občutek lastne identitete. "Popolnoma sem izgubila občutek za modo," je priznala. Pojasnila je, da je bila skoraj štiri leta noseča ali pa je dojila, zaradi česar se je po njenem nekaj spremenilo tudi v glavi. Ob tem je z značilnim humorjem dodala, da je človek ob tolikšni utrujenosti pripravljen žrtvovati svojo identiteto. "Samo 'mama' si," je dejala in poudarila, da tega ne misli v sodobnem, slengovskem pomenu besede "mama".

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"Tako sem neprespana, da ne vem več, kdo sem"

Sienna je mama trem otrokom. Najstarejša je 14-letna Marlowe, ki jo ima z nekdanjim partnerjem Tomom Sturridgeom, mlajša hčerka se ji je rodila konec leta 2023, letos pa je igralka pri 44 letih dobila še tretjega otroka, sina. Ob treh otrocih, nosečnosti in dolgem obdobju dojenja zato ni presenetljivo, da je moda trenutno precej nižje na njenem seznamu prioritet. A zanimivo je, da sama še vedno zelo dobro ve, kaj ji je všeč. "Vem, da imam dober občutek za estetiko. Vem, kdaj je nekaj lepo in kdaj ni," je pojasnila. Težava nastane, ko mora sama iz različnih kosov sestaviti celoten videz. Takrat se znajde pred precej bolj nenavadno težavo: ne ve več, kaj obleči. "Dobesedno moram pisati prijateljem, ki imajo odličen slog, in jih prositi za pomoč," je priznala.

Za nasvet je poklicala Alexo Chung

Med prijateljicami, na katere se pri modi danes zanaša, je tudi Alexa Chung. Pred premiero filma Oasis je Sienna Alexo vprašala, kaj naj obleče. Njen odgovor je bil precej neposreden in v Alexinem značilnem slogu: predlagala ji je črno obleko, navdihnjeno s Carrie Bradshaw in 'mule' čevlje. Sienna pa je priznala, da je morala celo poguglati, kaj so mule, torej vrsta čevljev, ki so zadaj odprti. Vse skupaj je povedala s precejšnjo mero samoironije, saj je priznala, da je trenutno tako neprespana, da včasih niti sama ne ve več, kdo je. Ob tem je omenila še eno posledico materinstva, ki je precej bolj praktična kot modna: po dojenju ima drugačno postavo in zdaj ne ve, kako obleči svoje prsi. "Imam ogromne prsi, za katere ne vem, kako naj jih oblečem," je v smehu dodala.

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Njena hčerka ima že svoje mnenje

Čeprav Sienna trenutno dvomi o svojem modnem občutku, očitno v družini že odrašča nekdo, ki ima glede tega zelo jasne predstave. Njena 14-letna hčerka Marlowe je namreč že precej samozavestna pri ocenjevanju mamine garderobe. Sienna je povedala, da hčerka meni, da ima od mame najboljše spodnje dele oblačil, od Alexe Chung pa zgornje. In očitno se pri kritikah ne zadržuje. Ko je Sienna nekoč oblekla čudovito modro semišno jakno Chloé, jo je hčerka pogledala in komentirala le: "Napoleon!" Igralka je jakno nato slekla.

Za njo je popolnoma novo obdobje

Sienna je bila dolga leta prepoznavna prav po svojem modnem slogu. Njena boho estetika je postala eden njenih zaščitnih znakov, v preteklosti pa je veljala za eno najbolj vplivnih britanskih modnih ikon. Danes je njeno življenje precej drugačno. Pri 44 letih vzgaja tri otroke, najmlajši se ji je rodil letos, sama pa priznava, da je zaradi dolgega obdobja nosečnosti, dojenja in neprespanosti za nekaj časa izgubila stik z delom sebe, ki je bil nekoč tako samoumeven. V resnici se skoraj vse mame v določenem obdobju znajdemo v podobni situaciji. Ko je toliko časa in energije namenjene nosečnosti, dojenju, neprespanim nočem in skrbi za otroke, se lahko hitro zgodi, da za trenutek pozabimo nase. Na žensko, ki smo bile pred materinstvom, na stvari, ki so nas veselile, in tudi na občutek, kdo pravzaprav smo. A to, da se za nekaj časa izgubimo, še ne pomeni, da smo izginile. Še vedno smo tam, le malce odmaknjene od sebe. In ko otroci nekoliko zrastejo ter se življenje umiri, počasi znova najdemo svoje interese, svoj slog, svoje telo in predvsem tisti občutek, da smo poleg mame še vedno tudi 'me.' Morda je prav to tisto, kar se zdaj dogaja tudi Sienni Miller. Ne išče le nove obleke, ampak po skoraj štirih letih nosečnosti in dojenja počasi znova išče tudi novo sebe.