Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"

Sharon Stone je v iskrenem pogovoru z Michelle Obama in Craigom Robinsonom spregovorila o obdobju svojega življenja, o katerem je javno že govorila, vendar je tokrat razkrila še več podrobnosti. Igralka je povedala, da je kot najstnica zanosila, vendar sprva niti sama niti njen takratni fant nista vedela, kaj se dogaja. Kot je pojasnila, o kontracepciji in spolnem zdravju praktično ni imela nobenih informacij. "Ni imel nobenega znanja ali informacij o tem, da bi morala uporabljati kontracepcijo. Tudi jaz nisem imela pojma," je povedala Stone.

Mislili so, da se je samo zredila

Da je nekaj narobe, je postalo jasno šele, ko je njen fant opazil, da se je zredila. Toda tudi njeni starši niso pomislili na nosečnost. Sharon je povedala, da so bili prepričani, da gre za običajno pridobivanje teže, ki ga mladi pogosto doživijo ob začetku študija. Sama pa je danes prepričana, da bi se lahko zgodilo nekaj veliko bolj dramatičnega. "Lahko bi bila dekle, ki bi rodilo v kabini stranišča," je dejala.

Bila je prestrašena in brez informacij

Zvezdnica je pojasnila, da ji takrat ni nihče ustrezno razložil, kako deluje njeno telo, kako preprečiti nosečnost in kam se lahko obrne po pomoč. Ko je izvedela, da je noseča, se je znašla v izjemno težkem položaju. Za prekinitev nosečnosti je morala iz svoje domače Pensilvanije odpotovati v Ohio, saj tam ni mogla preprosto urediti posega. Izkušnjo je kasneje opisala tudi v svojih spominih The Beauty of Living Twice, ki jih je izdala leta 2021. Okrevanje je bilo zanjo težko. Po posegu je krvavela in se počutila zelo osamljeno, saj je svojo izkušnjo skrivala pred drugimi.

"Nihče se ni pogovarjal z mano"

Prav pomanjkanje informacij je danes eden ključnih poudarkov njenega pripovedovanja. Igralka je povedala, da ji je kasneje veliko pomenilo, ko je v njenem domačem okolju začela delovati klinika Planned Parenthood, kjer je prvič dobila informacije o spolnem zdravju, ki jih prej ni imela. "Nekdo se je lahko z mano pogovarjal, me izobrazil. Prej tega ni naredil nihče," je poudarila.

Danes o tem govori kot mama