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Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"

S.B.
Svet slavnih 0
03. 10. 2026 02.15

Danes je ena najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralk, nekoč pa je bila prestrašena najstnica, ki sploh ni vedela, da je noseča. Sharon Stone je zdaj razkrila pretresljivo izkušnjo iz svojega mladostništva in priznala, da je bila razlog za njeno nosečnost tudi popolna nevednost o spolnosti in zaščiti.

Sharon Stone
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Sharon Stone je v iskrenem pogovoru z Michelle Obama in Craigom Robinsonom spregovorila o obdobju svojega življenja, o katerem je javno že govorila, vendar je tokrat razkrila še več podrobnosti.

Igralka je povedala, da je kot najstnica zanosila, vendar sprva niti sama niti njen takratni fant nista vedela, kaj se dogaja. Kot je pojasnila, o kontracepciji in spolnem zdravju praktično ni imela nobenih informacij.

"Ni imel nobenega znanja ali informacij o tem, da bi morala uporabljati kontracepcijo. Tudi jaz nisem imela pojma," je povedala Stone.

Mislili so, da se je samo zredila

Da je nekaj narobe, je postalo jasno šele, ko je njen fant opazil, da se je zredila.

Toda tudi njeni starši niso pomislili na nosečnost.

Sharon je povedala, da so bili prepričani, da gre za običajno pridobivanje teže, ki ga mladi pogosto doživijo ob začetku študija.

Sama pa je danes prepričana, da bi se lahko zgodilo nekaj veliko bolj dramatičnega.

"Lahko bi bila dekle, ki bi rodilo v kabini stranišča," je dejala.

Bila je prestrašena in brez informacij

Zvezdnica je pojasnila, da ji takrat ni nihče ustrezno razložil, kako deluje njeno telo, kako preprečiti nosečnost in kam se lahko obrne po pomoč.

Ko je izvedela, da je noseča, se je znašla v izjemno težkem položaju.

Za prekinitev nosečnosti je morala iz svoje domače Pensilvanije odpotovati v Ohio, saj tam ni mogla preprosto urediti posega. Izkušnjo je kasneje opisala tudi v svojih spominih The Beauty of Living Twice, ki jih je izdala leta 2021.

Okrevanje je bilo zanjo težko. Po posegu je krvavela in se počutila zelo osamljeno, saj je svojo izkušnjo skrivala pred drugimi.

"Nihče se ni pogovarjal z mano"

Prav pomanjkanje informacij je danes eden ključnih poudarkov njenega pripovedovanja.

Igralka je povedala, da ji je kasneje veliko pomenilo, ko je v njenem domačem okolju začela delovati klinika Planned Parenthood, kjer je prvič dobila informacije o spolnem zdravju, ki jih prej ni imela.

"Nekdo se je lahko z mano pogovarjal, me izobrazil. Prej tega ni naredil nihče," je poudarila.

Danes o tem govori kot mama

68-letna igralka ima danes tri otroke in o starševstvu govori precej bolj odprto. Prav zaradi lastnih izkušenj je v zadnjem času večkrat opozarjala tudi na težave, s katerimi se soočajo današnji najstniki.

Ko je letos govorila o seriji Euphoria, je dejala, da bi si želela, da bi jo videli tako starši kot mladi, saj po njenem mnenju prikazuje teme, s katerimi se mladi dejansko srečujejo.

Njena lastna zgodba pa kaže, zakaj je zanjo pogovor z mladimi tako pomemben.

Najstnica, ki nekoč ni vedela niti, da je noseča, danes o tej izkušnji govori pred milijonskim občinstvom. In njeno sporočilo je jasno: o spolnosti se je treba z mladimi pogovarjati, še preden se znajdejo v situaciji, v kateri je lahko za neznanje že prepozno.

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