Pri osmih letih je pela pijanim gostom, doma pa doživljala nasilje

Šestdesetletna kanadska pevka je o bolečih spominih spregovorila v intervjuju za podkast Wild Card ameriškega javnega radia NPR. Obujanje otroštva je povezala tudi s svojim albumom Little Miss Twain, v katerem se vrača k deklici, ki je bila nekoč, še preden je postala svetovna glasbena zvezdnica. "Moja starša sta imela zelo nestabilen odnos. Rada sta se imela, vendar sta se pogosto prepirala in njuni spori so postajali nasilni," je povedala. Nasilje ni bilo usmerjeno le med odraslima, temveč so ga občutili tudi otroci. Pevka se spominja, da je bila njena mama pogosto poškodovana. Zaradi nasilja je imela podplutbe na obrazu, včasih pa ji je izpadalo tudi več šopov las. Domače okolje je opisala kot izjemno strašljivo, primerjala ga je celo z nevihto, ob kateri se tresejo stene. "Tudi z mano je bilo nasilno," je priznala in pojasnila, da sta bila oba starša do otrok fizično groba. Včasih sta jih udarjala, v določenih primerih pa tudi brcala.

icon-expand Shania Twain je spregovorila o svojem težkem otroštvu. FOTO: Profimedia

Že kot deklica je pela, da bi družina imela za hrano

Shania se je rodila kot Eilleen Regina Edwards in odraščala v mestu Timmins v kanadski provinci Ontario. Družina je živela v pomanjkanju, zato so bili povsem običajni življenjski stroški velik izziv. Pevka se spominja, da je v šolo pogosto odhajala brez kosila, včasih pa doma niso imeli dovolj hrane niti za naslednji dan. Glasbo je vzljubila že zelo zgodaj, vendar petje zanjo sprva ni bilo le način izražanja ali otroška zabava. Postalo je tudi način, kako pomagati družini.

Na odru je prvič nastopila že pri osmih letih

Mama Sharon je prepoznala njen talent in jo spodbujala, naj poje pred občinstvom. Skupaj sta obiskovali lokale, kjer je deklica nastopala pred odraslimi gosti, njena mama pa je poskrbela, da so ji za nastop namenili nekaj denarja. Shania je pela tudi v barih, kjer so bili obiskovalci pogosto pod vplivom alkohola. Včasih je za nastop zbrala 25 ali 50 dolarjev, denar pa je družini pomagal plačati bencin in druge nujne stroške. Ko je bila na odru, je morala prepričati ljudi, da lahko kot otrok zapoje tudi pesmi o odraslih temah. Med drugim je izvajala skladbe o ločitvah in ljubezenskih razočaranjih, čeprav sama še ni imela izkušenj, o katerih je pela. Njena mama je verjela, da bo hčerka nekoč postala uspešna pevka. Shania pa je v tistih letih sanjala o stvareh, o katerih sanjajo številni otroci, denimo o jahanju konj. Slava takrat še ni bila njen cilj.

icon-expand Shania Twain FOTO: Profimedia

Mama je poskušala pobegniti, a se je nasilje ponavljalo

Shania je v intervjuju opisala tudi, kako je mama večkrat poskušala oditi od nasilnega partnerja. Družina je včasih res odšla, vendar se je pozneje vrnila, zato se je nasilni vzorec ponavljal. Pevka je o zlorabah v družini govorila že v avtobiografiji From This Moment On, ki je izšla leta 2011. V preteklih intervjujih je razkrila tudi spolno zlorabo, ki jo je doživljala v otroštvu. Kljub vsemu je glasba postajala vse pomembnejši del njenega življenja. Nastopi so ji omogočili, da je razvijala glas, samozavest in odrsko prezenco, obenem pa je še naprej pomagala družini.

Pri 22 letih je izgubila oba starša in prevzela skrb za mlajše sorojence

Ko je bila Shania stara 22 let, je njeno življenje zaznamovala nova tragedija. Njena mama Sharon in očim Jerry sta umrla v prometni nesreči. Pevka se je takrat vrnila domov in prevzela skrb za svoje štiri mlajše sorojence. Čeprav je bila tudi sama še zelo mlada, je morala poskrbeti za družino in poiskati način, kako jim zagotoviti prihodnost. Dobila je službo pevke v letovišču, kjer je nastopala skoraj vsak večer. Z mlajšimi sorojenci se je preselila bližje svojemu delovnemu mestu, da so lahko začeli novo življenjsko poglavje. V poznejših letih se je preselila v Nashville, podpisala prvo glasbeno pogodbo in začela graditi kariero, ki jo je nazadnje popeljala med največje zvezde svetovne glasbe. Njen album Come On Over, izdan leta 1997, je postal izjemno uspešen in jo uveljavil tudi zunaj sveta country glasbe. A uspeh ni izbrisal spominov na otroštvo, ki je bilo zaznamovano s pomanjkanjem, nasiljem in prezgodnjo odgovornostjo.

icon-expand Shania Twain FOTO: Profimedia

Zdaj se vrača k deklici, ki je nekoč pela v barih

Album Little Miss Twain je za pevko zelo oseben projekt, saj se vrača k obdobju, o katerem prej ni tako odkrito pripovedovala skozi glasbo. V pesmih obuja spomine na otroške nastope, mamine sanje in pot, ki jo je pripeljala do uspeha. Posebno mesto ima njena mama, ki je kljub težkim družinskim razmeram verjela v hčerkin talent in jo spodbujala k petju. Shania danes priznava, da je prav zaradi vsega, kar je prestala, že zelo zgodaj razvila odločnost in vztrajnost. V intervjuju za ABC je povedala, da se ne počuti vedno kot zvezda, čeprav je prodala več kot 100 milijonov albumov. Svojih dosežkov se zaveda, vendar se ji zdi, da je njena življenjska zgodba veliko več kot seznam nagrad in uspešnic. Ko bi lahko spregovorila z deklico, ki je nekoč pela v barih, da bi družina imela dovolj denarja za vsakdanje potrebe, bi ji povedala, da ji je uspelo. Njena mama je verjela, da bo nekoč postala velika pevka in v tem se ni motila. Za deklico, ki je nekoč pela odraslim, da bi pomagala družini, je glasba postala pot v drugačno življenje. Danes se k tem spominom vrača kot odrasla ženska, ki lahko sama izbere, kako bo pripovedovala svojo zgodbo.