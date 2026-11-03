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Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala

S.B.
Svet slavnih 0
03. 11. 2026 01.15

Film Barbie je ob prihodu v kinematografe leta 2023 sprožil številne razprave o ženskih vlogah, moškosti in odnosih med spoloma. Med tistimi, ki so imeli o njem precej zanimivo mnenje, sta bila tudi sinova kolumbijske pevke Shakire. Milan in Sasha nad filmom nista bila navdušena, njuno razmišljanje pa je v intervjuju komentirala tudi njuna mama

Shakira
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Sinova sta film doživela kot nekaj, kar moške prikazuje v šibki luči

Shakira je o tem spregovorila v intervjuju za revijo Allure. Ko jo je novinarka vprašala, ali si je ogledala film Barbie, je pevka odgovorila pritrdilno, nato pa razkrila, da sinova nad njim nikakor nista bila navdušena.

"Moja sinova sta ga absolutno sovražila. Zdelo se jima je, da film moške prikazuje kot slabiče. In do neke mere se strinjam z njima," je povedala Shakira.

Takrat je bil Milan star 11, Sasha pa devet let. Pevka je poudarila, da ju vzgaja tako, da se bosta znala postaviti zase, hkrati pa spoštovati ženske. Želi si, da bi odraščala v samozavestna moška, ki se ne bi počutila manjvredna zaradi poudarjanja ženske moči.

Shakira je razkrila, zakaj sinova nista bila navdušena nad filmom Barbie.
Shakira je razkrila, zakaj sinova nista bila navdušena nad filmom Barbie.FOTO: Profimedia

Shakira: Ženske lahko zmoremo vse, a zakaj bi morale vse narediti same?

Pevka je pojasnila, da podpira vsebine, ki ženskam dajejo moč in samozavest, vendar meni, da opolnomočenje žensk ne bi smelo pomeniti zmanjševanja vloge moških.

"Všeč mi je popkultura, ki poskuša opolnomočiti ženske, ne da bi moškim odvzela možnost, da so moški, ki še vedno ščitijo in skrbijo za druge," je pojasnila.

Ob tem je dodala, da verjame v enakovrednost žensk in moških, vendar meni, da imata oba spola v družbi svoje poslanstvo in da se njuni vlogi dopolnjujeta.

Posebej zanimiv je bil tudi njen odgovor na vprašanje novinarke, ali to, da ženska zmore vse, še ne pomeni, da mora vse narediti sama.

"Zakaj bi morala ženska vse breme nositi sama, če ga lahko in bi ga morali z njo deliti tudi drugi?" je odgovorila.

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Barbie je sprožila razprave o vlogi moških in žensk

Film Barbie režiserke Grete Gerwig je v glavnih vlogah predstavil Margot Robbie in Ryana Goslinga. Zgodba skozi rožnati svet Barbielanda odpira vprašanja o stereotipih, patriarhatu, pričakovanjih do žensk in moških ter družbenih vlogah.

Film je po vsem svetu zaslužil več kot 1,4 milijarde dolarjev in postal eden največjih filmskih uspehov leta 2023. Ob številnih pohvalah pa je sprožil tudi kritike, predvsem zaradi načina, kako je prikazal moške like in razmerja moči med spoloma.

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Vir: Allure

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