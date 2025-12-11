Shakira presenetila: sinova prvič zapela z njo na odru

Na koncertu v Buenos Airesu Shakira ni navdušila le s svojim glasom in kostumi – na oder je povabila svoja sinova, 12-letnega Milana in 10-letnega Sasho, ki sta se ji pridružila pri čustveni izvedbi pesmi "Acróstico". Občinstvo je ob tem ganljivem trenutku bučno začelo ploskati.
Oba dečka sta bila oblečena v modra oblačila, ki so bila barvno usklajena z maminim odrskim videzom. Modra suknjiča so dopolnile bele srajce in bele superge – sproščena eleganca, ki je popolno ujela toplino družinskega trenutka na velikem odru.
To ni prvič, da so se modno uskladili
Shakira in njena sinova so ljubitelji modnih usklajevanj. Že prejšnji mesec so pritegnili veliko pozornosti, ko so se skupaj pojavili na rdeči preprogi na premieri filma Zootopia 2.
Shakira na svoji svetovni turneji Las Mujeres Ya No Lloran navdušuje s spektakularnimi odrskimi kostumi in energijo, ki ji na glasbeni sceni ni para. Velik del njenega prepoznavnega videza ustvarja stilist Nicolas Bru, s katerim pevka sodeluje že vrsto let. Skupaj sta za letošnjo turnejo oblikovala vrsto barvitih, vizualno dih jemajočih oprav, ki se popolno ujemajo s Shakirino strastno prezenco na odru, so še zapisali na Hola!.
