Shakira presenetila: sinova prvič zapela z njo na odru

Na koncertu v Buenos Airesu Shakira ni navdušila le s svojim glasom in kostumi – na oder je povabila svoja sinova, 12-letnega Milana in 10-letnega Sasho, ki sta se ji pridružila pri čustveni izvedbi pesmi "Acróstico". Občinstvo je ob tem ganljivem trenutku bučno začelo ploskati.

Oba dečka sta bila oblečena v modra oblačila, ki so bila barvno usklajena z maminim odrskim videzom. Modra suknjiča so dopolnile bele srajce in bele superge – sproščena eleganca, ki je popolno ujela toplino družinskega trenutka na velikem odru.