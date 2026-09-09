Severinin bivši ima lep razlog za slavje: pričakuje prvega otroka

Igor Kojić potrdil veselo novico

39-letni Igor Kojić podrobnosti o zasebnem življenju ni želel razkrivati, je pa potrdil, da pričakuje prvega otroka. "Res je, hvala za čestitke, hvala bogu, vse je, kot mora biti," je povedal za Blic. O nosečnosti, partnerici Nikolini Šaponji in zasebnem življenju pa ni želel več povedati. Novica je hitro odmevala tudi zaradi njegovega slavnega očeta Dragana Kojića Kebe. Priljubljeni srbski pevec je ob informaciji, da bo postal dedek, po poročanju Kurirja komaj skrival navdušenje. "Če je res, nihče na svetu ni srečnejši od mene," je dejal.

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Igor Kojić in Severina sta bila poročena šest let

Kojić je bil pred tem šest let poročen s Severino Vučković. Par se je poročil leta 2015, najprej v Istri, pozneje pa je sledila še velika poroka v Beogradu. Njuna zveza je bila od začetka deležna velike pozornosti javnosti, saj je bila Severina že dolgo ena najbolj znanih pevk v regiji, Igor pa sin priljubljenega glasbenika. V letu 2020 so se začela pojavljati ugibanja, da v zakonu prihaja do težav. Kot je takrat poročal Index, sta se preselila vsak na svoj naslov, skupaj pa ju v javnosti niso več pogosto videvali. Pozneje sta se tudi prenehala spremljati na družbenih omrežjih, kar je še dodatno spodbudilo ugibanja o njunem odnosu. Avgusta 2021 je bilo zakona uradno konec. Razveza je bila sporazumna in zaključena le nekaj dni po vložitvi zahteve. Severina je takrat za Index poudarila, da sta se o ločitvi dogovorila skupaj in da sta skupaj podpisala dokumente.

Po razhodu sta o zasebnosti govorila previdno

Tudi Igor je pozneje o zakonu spregovoril precej zadržano. V velikem intervjuju za Index leta 2022 je dejal, da je preteklost pustil za seboj in da si prizadeva ohraniti lepe spomine. Ob tem je povedal tudi, da je v njegovem življenju posebno mesto zavzemal Severinin sin Aleksandar, ki ga je spoznal, ko je bil še otrok. Po razhodu sta ponovno vzpostavila stik, Kojić pa je njun odnos opisal kot zelo pomemben.