Sin bo odslej živel pri Severini

S.B.
Svet slavnih 1
26. 05. 2026 08.40

Hrvaška pevka Severina je po več let trajajočem sodnem sporu glede skrbništva nad sinom dosegla pomembno pravno zmago. Po poročanju hrvaških medijev naj bi nepravnomočna sodba določila, da bo njen sin v prihodnje živel z materjo, kar predstavlja velik preobrat v dolgoletnem konfliktu med pevko in njenim nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem.

Pevka zelo rada nastopi na naših tleh.

Primer priljubljene hrvaške pevke Severine in srbskega poslovneža Milana Popovića že leta buri javnost. Spor o skrbništvu se je začel po razhodu para, v preteklosti pa so sodišča sprejela več različnih odločitev glede tega, pri kom bo otrok živel.

Leta 2019 je začasna sodna odločba določila, da sin živi pri očetu, kar je sprožilo burne odzive javnosti in številne razprave o pravicah otrok ter vlogi staršev v postopkih skrbništva.

Severina
SeverinaFOTO: Bobo

Bitka glede skrbništva nad sinom, ki traja že več kot desetletje

Ljubezenska zgodba med Severino in podjetnikom Milanom Popovićem se je začela konec leta 2010 in je že od začetka polnila naslovnice regionalnih medijev. Spoznala sta se na Popovićevi rojstnodnevni zabavi v Beogradu, kjer je Severina nastopala kot glasbena gostja. Med njima naj bi takoj preskočila iskrica, kmalu zatem pa sta postala eden najbolj spremljanih parov na Balkanu.

Njuna zveza je napredovala zelo hitro. Leta 2011 sta se zaročila, Severina pa je javno govorila, da je v Milanu našla moškega svojega življenja. Kmalu zatem je oznanila nosečnost, leta 2012 pa se jima je rodil sin Aleksandar. Takrat je pevka živela med Zagrebom in Beogradom, par pa je deloval zelo zaljubljeno.

Toda idila ni trajala dolgo

Že nekaj mesecev po rojstvu sina so se pojavile prve govorice o težavah v zvezi. Par se je sicer za kratek čas pobotal, vendar sta leta 2013 dokončno prekinila odnos. Od takrat dalje sta se znašla v dolgotrajni in zelo javni sodni bitki glede skrbništva nad sinom, ki traja že več kot desetletje.

Njun odnos je pogosto spremljalo medijsko obračunavanje, javne izjave in obtožbe z obeh strani. Primer je postal eden najbolj odmevnih družinskih sporov v regiji, saj so mediji redno poročali o novih sodnih odločitvah, pritožbah in napetostih med nekdanjima partnerjema. Kljub številnim konfliktom pa oba poudarjata, da jima je najpomembnejša dobrobit sina.

Bo Severina končno dobila skrbništvo nad sinom?

Nova odločitev sodišča po pisanju hrvaškega portala Net.hr pomeni, da se otrok vrača v materino oskrbo, vendar sodba še ni pravnomočna, zato so možne nadaljnje pritožbe in nadaljevanje pravnega postopka.

Primer je v regiji postal simbol dolgotrajnih družinskih sporov ter vprašanja, kako pravosodni sistemi obravnavajo koristi otroka v odmevnih primerih.

Severina se je v preteklih letih večkrat javno oglasila glede postopkov in poudarjala, da si želi predvsem stabilnega in mirnega okolja za sina. Javnost na Hrvaškem in v širši regiji primer spremlja z velikim zanimanjem, saj gre za eno najbolj prepoznavnih glasbenih zvezd Balkana.

Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Svet slavnih

Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti

Svet slavnih

Hči slavnih igralcev bo kmalu mamica

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

golika 26. 05. 2026 09.43
-1
Botra boljša od mame
ODGOVORI
0 1
