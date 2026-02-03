Severina objavila redko fotografijo mame Ane

Hrvaška pevka Severina je na svojem Instagram profilu delila redko fotografijo svoje mame, Ane Vučković. Mama in hči sta na fotografiji pozirali v elegantnih oblekah, kar je sprožilo val občudovanja med oboževalci. "To je bila dobra noč, predvidela sem jo," je Severina zapisala ob fotografiji.
Severinina mama Ana se običajno ne izpostavlja medijem, a se je občasno pojavila na pomembnih dogodkih svoje hčerke. Tako smo jo imeli priložnost videti na proslavi Severininega petdesetega rojstnega dne, kjer je blestela v elegantni opravi.
Takrat sta mama in hči pozirali v dovršenih opravah, Severina pa je za fotografije izbrala obleko priznanega oblikovalca Matije Vuice. Ob objavi fotografije je Severina delila tudi citat iz pesmi Đorđa Balaševića: "Na mestu maturantske slike v izlogu na lokalnem korzu, vse, kar počnem, počnem zaradi nje ... Moja najdražja gostja, moja moč, moja opora, moje zatočišče, moj vzor ... Moja mama."
Kot so zapisali na spletnem portalu 24sata.hr, je s tem želela poudariti, da vse, kar počne, počne tudi za svojo mamo – kot izraz hvaležnosti, ljubezni in medsebojnega spoštovanja.
Fotografija, ki jo je Severina delila na Instagramu, je hitro postala vir navdušenja. Oboževalci so pohvalili tako njen slog kot tudi spoštovanje, ki ga izkazuje do mame.
