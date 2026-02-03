Severina objavila redko fotografijo mame Ane

Hrvaška pevka Severina je na svojem Instagram profilu delila redko fotografijo svoje mame, Ane Vučković . Mama in hči sta na fotografiji pozirali v elegantnih oblekah, kar je sprožilo val občudovanja med oboževalci. " To je bila dobra noč, predvidela sem jo ," je Severina zapisala ob fotografiji.

Severinina mama Ana se običajno ne izpostavlja medijem, a se je občasno pojavila na pomembnih dogodkih svoje hčerke. Tako smo jo imeli priložnost videti na proslavi Severininega petdesetega rojstnega dne, kjer je blestela v elegantni opravi.

Takrat sta mama in hči pozirali v dovršenih opravah, Severina pa je za fotografije izbrala obleko priznanega oblikovalca Matije Vuice. Ob objavi fotografije je Severina delila tudi citat iz pesmi Đorđa Balaševića: "Na mestu maturantske slike v izlogu na lokalnem korzu, vse, kar počnem, počnem zaradi nje ... Moja najdražja gostja, moja moč, moja opora, moje zatočišče, moj vzor ... Moja mama."