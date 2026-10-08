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Severina pokazala mamo Ano in razkrila, zakaj ni mogla izbrati le ene fotografije

S.B.
Svet slavnih 0
08. 10. 2026 03.30

Severina je tokrat svoje sledilce spustila nekoliko bližje v zasebni svet. Med novimi fotografijami, ki jih je objavila na Instagramu, so posebno pozornost pritegnili nežni trenutki z njeno mamo Ano, s katero sta si očitno še vedno zelo blizu.

severina
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Hrvaška pevka je objavila niz fotografij, na katerih pozira tudi z nečakinjo Mio Popović, med njimi pa so tudi takšne, na katerih je v družbi svoje mame. Prav fotografije z Ano so v objavi dobile posebno mesto.

"Nisem mogla izločiti niti ene fotografije, ker ... MAMA," je ob njih zapisala Severina in s kratkim zapisom povedala pravzaprav vse.

Mama, ki je bila ob njej tudi v najtežjih trenutkih

Severina o svoji mami že vrsto let govori z veliko nežnosti. Ana je bila po njenih besedah njena velika opora, tudi v obdobjih, ko je bilo življenje zanjo vse prej kot preprosto.

Pevka je nekoč razkrila tudi pretresljiv podatek o svojem rojstvu. Njena mama naj bi po porodu s Severino kar pet mesecev preživela v komi, a je pozneje dejala, da je bilo vse vredno.

Severina je o njej že javno zapisala, da jo je mama bodrila in stala ob njej, ko ji je bilo najtežje. Njeno podporo je opisala kot nekaj, kar ji je dajalo moč, njen smeh pa kot nekaj, kar jo je zdravilo.

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Posebna vez, ki jo Severina rada pokaže

Čeprav pevka svojega zasebnega življenja ne deli vedno v celoti, je odnos z mamo očitno nekaj, kar ji veliko pomeni. Tudi v preteklosti je z oboževalci delila njune skupne trenutke.

Lani je denimo objavila posnetek Ane z enega svojih koncertov v zagrebški Areni. Mami je takrat posvetila pesem Dalmatinka, Ana pa je s tribun skupaj s prijateljico prepevala hčerki.

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