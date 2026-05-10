Igralec razburil z izjavo: 'Svet trenutno ne potrebuje več otrok'

Ameriški igralec in producent Seth Rogen je pojasnil, da mu življenje brez starševskih obveznosti omogoča več časa za delo, ustvarjanje in zasebno življenje. V enem izmed intervjujev je dejal, da ljudje pogosto sprašujejo, kako mu uspe hkrati snemati filme, pisati, voditi projekte in razvijati druge hobije, njegov odgovor pa je bil preprost: "Nimam otrok." Največ polemik je povzročila njegova izjava, da "Svet trenutno ne potrebuje več otrok." Rogen je povedal, da z ženo uživata v življenju, ker lahko svoj čas posvečata drug drugemu, delu in stvarem, ki ju veselijo. Dodal je tudi, da se veliko ljudi za otroke odloči predvsem zato, ker družba to dojema kot pričakovano življenjsko pot.

Na družbenih omrežjih so se odzivi hitro razdelili

Del javnosti je igralca pohvalil zaradi iskrenosti in dejstva, da odkrito govori o življenju brez otrok kot legitimni izbiri. Številni uporabniki so poudarili, da starševstvo ni prava odločitev za vsakogar in da je bolje, da ljudje otrok nimajo, če si jih v resnici ne želijo. Po drugi strani so kritiki njegove izjave označili za sebične in pesimistične. Nekateri so menili, da zvezdnik s takšnimi komentarji spodbuja negativni odnos do družine in starševstva. Posebej veliko razprav je sprožila njegova izjava, da otroci niso zagotovilo, da bo nekdo skrbel za starše v starosti. Rogen je na to odgovoril, da bi bilo ustvarjanje otrok zgolj zaradi pričakovane pomoči v prihodnosti pravzaprav sebično.

Igralec sicer že več let odkrito govori o tem, da si nikoli ni želel postati oče

V preteklih intervjujih je Rogen večkrat dejal, da mu starševstvo preprosto ne deluje privlačno in da je zadovoljen z življenjem, kakršnega ima. Razprava okoli njegovih izjav je ponovno odprla širše vprašanje sodobnega odnosa do starševstva, kariere in osebne svobode. Medtem ko nekateri zagovarjajo tradicionalno družinsko življenje, drugi poudarjajo, da bi morala biti odločitev za otroke povsem osebna izbira posameznika ali para. Kaj pa o tem menite vi?