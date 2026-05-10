Igralec razburil z izjavo: 'Svet trenutno ne potrebuje več otrok'

S.B.
Svet slavnih 4
10. 05. 2026 04.00

Seth Rogen je sprožil burne odzive na družbenih omrežjih zaradi svojih izjav o življenju brez otrok. Igralec in producent je v več intervjujih poudaril, da je odločitev, da z ženo nimata otrok, pomembno vplivala na njegov poklicni uspeh, osebno svobodo in kakovost partnerskega odnosa.

Seth Rogen

Ameriški igralec in producent Seth Rogen je pojasnil, da mu življenje brez starševskih obveznosti omogoča več časa za delo, ustvarjanje in zasebno življenje. V enem izmed intervjujev je dejal, da ljudje pogosto sprašujejo, kako mu uspe hkrati snemati filme, pisati, voditi projekte in razvijati druge hobije, njegov odgovor pa je bil preprost: "Nimam otrok."

Največ polemik je povzročila njegova izjava, da "Svet trenutno ne potrebuje več otrok." Rogen je povedal, da z ženo uživata v življenju, ker lahko svoj čas posvečata drug drugemu, delu in stvarem, ki ju veselijo. Dodal je tudi, da se veliko ljudi za otroke odloči predvsem zato, ker družba to dojema kot pričakovano življenjsko pot.

Seth Rogen in Chase Sui Wonders
Seth Rogen in Chase Sui WondersFOTO: Profimedia

Na družbenih omrežjih so se odzivi hitro razdelili

Del javnosti je igralca pohvalil zaradi iskrenosti in dejstva, da odkrito govori o življenju brez otrok kot legitimni izbiri. Številni uporabniki so poudarili, da starševstvo ni prava odločitev za vsakogar in da je bolje, da ljudje otrok nimajo, če si jih v resnici ne želijo.

Po drugi strani so kritiki njegove izjave označili za sebične in pesimistične. Nekateri so menili, da zvezdnik s takšnimi komentarji spodbuja negativni odnos do družine in starševstva. Posebej veliko razprav je sprožila njegova izjava, da otroci niso zagotovilo, da bo nekdo skrbel za starše v starosti. Rogen je na to odgovoril, da bi bilo ustvarjanje otrok zgolj zaradi pričakovane pomoči v prihodnosti pravzaprav sebično.

Seth Rogen z zaročenko Lauren Miller
Seth Rogen z zaročenko Lauren MillerFOTO: Reuters
Igralec sicer že več let odkrito govori o tem, da si nikoli ni želel postati oče

V preteklih intervjujih je Rogen večkrat dejal, da mu starševstvo preprosto ne deluje privlačno in da je zadovoljen z življenjem, kakršnega ima.

Razprava okoli njegovih izjav je ponovno odprla širše vprašanje sodobnega odnosa do starševstva, kariere in osebne svobode. Medtem ko nekateri zagovarjajo tradicionalno družinsko življenje, drugi poudarjajo, da bi morala biti odločitev za otroke povsem osebna izbira posameznika ali para. 

Kaj pa o tem menite vi?

 Vir: HER

starševstvo osebna izbira Seth Rogen družinska dinamika svoboda izbire
Komentarji (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mojito88521 10. 05. 2026 19.51
+1
Če tako čuti, se je prav odločil. Imeti otroke zaradi pritiska družbe je neumnost.
ODGOVORI
1 0
deltoro 10. 05. 2026 18.57
-1
škoda da njegova mama ni tako razmišljala
ODGOVORI
0 1
ap100 10. 05. 2026 18.29
kdo je to
ODGOVORI
0 0
aljoteam 10. 05. 2026 15.22
-1
Obsednost z Američani/Britanci, obstaja več kot 190 držav na svetu, zakaj le redko slišimo o citatih in življenjih ljudi v ostalih državah po svetu in znanih ljudi v večini ostalega sveta?
ODGOVORI
0 1
