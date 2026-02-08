Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih

Odraščanje z drugo identiteto

Jack Nicholson se je rodil 22. aprila 1937 v Neptune Cityju v zvezni državi New Jersey. Od otroštva je verjel, da sta Ethel May Nicholson in njen mož John Nicholson njegova starša, medtem ko je June Nicholson veljala za njegovo starejšo sestro. V resnici pa je bila družinska dinamika precej drugačna, kot je Jack mislil vso mladost. Ethel May je bila namreč njegova babica, medtem ko je bila June – oseba, ki jo je Jack poznal kot sestro – njegova biološka mati. Ta družinska skrivnost je ostala skrita skoraj 37 let.

icon-expand Jack Nicholson FOTO: Profimedia

Družinski dogovor in razlog za skrivnost

June je Jacka rodila, ko je bila stara okoli 18 let, v času, ko je bila zunajzakonska nosečnost pogosto družbeno obremenjujoča in stigmatizirana. Da bi se izognili sramoti in družinskemu pritisku, so se Juneini starši odločili, da bo Ethel May prevzela vlogo njegove matere, medtem ko je bila June predstavljena kot njegova sestra. Po tej uredbi je Jack odraščal prepričan, da so njegovi "starši" pravzaprav njegova stara mama in njen mož, "sestra" pa njegova resnična sestra. Ta dogovor je ostal skrit pred Nicholsonom vse do njegove odraslosti.

Razkritje šele pri 37 letih

Resnica se je razkrila, ko je bil Jack star 37 let in na vrhuncu svoje filmske kariere, tik pred izidom filma Chinatown. Med raziskovanjem njegovega družinskega ozadja so novinarji naleteli na neskladja med uradnimi zapisi in informacijami, ki jih je Jack dajal medijem. Ko so mu sporočili, da je njegova "sestra" pravzaprav njegova mati, je bil zvezdnik popolnoma presenečen. Poklical je sorodnike, da bi preveril te informacije. Njegov stric mu je potrdil resničnost zgodbe in igralec je končno spoznal resnico o svojem družinskem poreklu.

Jackova reakcija in osebna izkušnja