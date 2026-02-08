Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih

B.R.
Svet slavnih 0
08. 02. 2026 02.10

Eden najbolj prepoznavnih in ikoničnih igralcev v zgodovini Hollywooda ni bil znan le po svojih nepozabnih vlogah na filmskem platnu, temveč tudi po izjemno nenavadni in čustveno napeti družinski zgodbi, ki jo je odkril šele v poznih tridesetih letih.

Jack Nicholson

Odraščanje z drugo identiteto

Jack Nicholson se je rodil 22. aprila 1937 v Neptune Cityju v zvezni državi New Jersey. Od otroštva je verjel, da sta Ethel May Nicholson in njen mož John Nicholson njegova starša, medtem ko je June Nicholson veljala za njegovo starejšo sestro.

V resnici pa je bila družinska dinamika precej drugačna, kot je Jack mislil vso mladost. Ethel May je bila namreč njegova babica, medtem ko je bila June – oseba, ki jo je Jack poznal kot sestro – njegova biološka mati. Ta družinska skrivnost je ostala skrita skoraj 37 let.

Jack Nicholson
Jack Nicholson FOTO: Profimedia

Družinski dogovor in razlog za skrivnost

June je Jacka rodila, ko je bila stara okoli 18 let, v času, ko je bila zunajzakonska nosečnost pogosto družbeno obremenjujoča in stigmatizirana. Da bi se izognili sramoti in družinskemu pritisku, so se Juneini starši odločili, da bo Ethel May prevzela vlogo njegove matere, medtem ko je bila June predstavljena kot njegova sestra.

Po tej uredbi je Jack odraščal prepričan, da so njegovi "starši" pravzaprav njegova stara mama in njen mož, "sestra" pa njegova resnična sestra. Ta dogovor je ostal skrit pred Nicholsonom vse do njegove odraslosti.

Razkritje šele pri 37 letih

Resnica se je razkrila, ko je bil Jack star 37 let in na vrhuncu svoje filmske kariere, tik pred izidom filma Chinatown. Med raziskovanjem njegovega družinskega ozadja so novinarji naleteli na neskladja med uradnimi zapisi in informacijami, ki jih je Jack dajal medijem.

Ko so mu sporočili, da je njegova "sestra" pravzaprav njegova mati, je bil zvezdnik popolnoma presenečen. Poklical je sorodnike, da bi preveril te informacije. Njegov stric mu je potrdil resničnost zgodbe in igralec je končno spoznal resnico o svojem družinskem poreklu.

Jackova reakcija in osebna izkušnja

Čeprav bi veliko ljudi takšno razkritje lahko doživelo kot travmatično, je Nicholson kasneje priznal, da ni čutil globokega psihološkega pretresa. Povedal je, da je bila izkušnja "dovolj dramatična, vendar ne tista, ki bi jo lahko imenoval travmatična", saj je bil star 37 let in že psihološko oblikovan, ko je izvedel resnico.

Jack je celo razvil razumevanje za svojo družino in način, kako so se odločili, da mu informacij ne bodo razkrili prej, verjetno iz skrbi pred družbeno obsodbo in težavami, povezanimi z zunajzakonsko nosečnostjo v času njegovega rojstva.

Nobelov nagrajenec pri 57 letih izvedel za veliko družinsko skrivnost
Preberi še
Nobelov nagrajenec pri 57 letih izvedel za veliko družinsko skrivnost
Jack Nicholson družinska skrivnost biološka mati nezakonska nosečnost hollywoodski zvezdnik hollywoodski igralec resnica o izvoru
Naslednji članek
Svet slavnih

Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522