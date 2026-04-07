Šest mesecev po smrti Halida Bešlića: "Vsak dan nam manjkaš, tata"

S.B.
Svet slavnih 0
07. 04. 2026 12.32

Minilo je že šest mesecev, odkar je svet izgubil enega največjih izvajalcev narodne glasbe Halida Bešlića, pevca, ki je s svojo glasbo zaznamoval generacije poslušalcev po celotnem Balkanu. Halid je umrl 7. oktobra 2025 v Sarajevu po kratki in težki bolezni, star 72 let.

Halid Bešlić

Na to težko prelomnico se je čustveno odzval njegov sin Dino Bešlić, ki je na družbenem omrežju Instagram objavil ganljivo in iskreno sporočilo. Ob fotografiji svojega očeta je zapisal, kako močno ga še vedno pogreša in kako vsak dan znova upa, da bo lahko slišal njegov glas.

"Ati, danes je šest mesecev, odkar si se preselil na drug svet, upam pa, da je boljši od tega. Vedi, da nam zelo manjkaš. Vsak dan nam manjkaš, vse bolj. Res nam manjkaš, Bog mi je priča. Vsak dan pričakujem, da me pokličeš in vprašaš samo: Kje si?'. Rad te imam, tvoj Dino," je zapisal.

Halid Bešlić
Halid BešlićFOTO: Profimedia

Njegove besede so ganile številne oboževalce in družinske prijatelje, ki so v komentarjih izkazali podporo in sočutje v tem občutljivem času.

Glasbena zapuščina, ki živi dalje

Halid Bešlić je doma in v regiji pustil neizbrisen pečat. Njegova kariera, ki je trajala več kot štiri desetletja, je polna pesmi, ki so postale zimzelene in del družinskih praznovanj, radijskih lestvic in srečanj ljudi različnih generacij.

Njegovi največji hiti, kot so "Miljacka", "Hej zoro, ne svani", "Ja bez tebe ne mogu da živim" in številne druge, še vedno odmevajo na družabnih prireditvah in v srcih njegovih poslušalcev. Ta glasbena zapuščina ostaja živa in povezuje ljudi v spominu na pevca, ki je s svojo toplino in pristnostjo v mnogih domovih pustil trajen pečat.

Pogreb Halida Bešlića
Pogreb Halida BešlićaFOTO: Profimedia

Halid Bešlić ni bil le glasbena ikona; bil je tudi del mnogih osebnih spominov. Veljal je za enega največjih humanitarcev na Balkanu. Ko je njegova smrt postala javno znana, so se množice oboževalcev zbrale, da bi mu izkazale spoštovanje, številni so se udeležili slovesnosti in komemoracij, s čimer so simbolično izrazili, kako močno sta njegov glas in osebnost povezovala ljudi. Veliko je bilo takih, ki so delili osebne anekdote s pokojnim pevcem, ki so dokazovale, kako dober človek je bil in koliko ljudem je pomagal povsem tiho, brez kamer in medijskega pompa.

Objava sina Dina dokazuje, da občutek, ki nas prevzame ob izgubi ljubljene osebe nikoli ne izzveni, le preraste v drugačen način življenja in spominjanja, še posebej, ko gre za osebo, ki je bila del družinskega in kulturnega duha številnih domov.

Vir: Story.hr

