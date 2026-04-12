Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce

"Teh trenutkov ne delim pogosto, a biti njuna mama je moj najljubši kraj na svetu," je zapisala Serena ter dodala, da je s svojima otrokoma skoraj vsak dan v letu. Njene besede so mnogi razumeli kot poklon materinstvu in družinskemu življenju, ki ga po koncu športne kariere postavlja na prvo mesto.

Serena Williams velja za eno največjih teniških igralk vseh časov. Američanka je v karieri osvojila 23 naslovov za grand slam med posameznicami, kar je rekord odprte ere ženskega tenisa. Dolga leta je dominirala na svetovni lestvici in s svojo močjo, hitrostjo ter mentalno trdnostjo zaznamovala zgodovino športa.

Poleg športnih uspehov je danes uspešna podjetnica, medijska osebnost in predana mama.