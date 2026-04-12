Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce

S.B.
Svet slavnih 0
12. 04. 2026 04.00

Nekdanja teniška šampionka Serena Williams je znova navdušila svoje sledilce z redkim vpogledom v zasebno življenje. Ob prazničnem družinskem vikendu je na družbenih omrežjih delila fotografije s svojima hčerkama in zapis, ki je hitro ganil številne oboževalce.

Serena Williams

"Teh trenutkov ne delim pogosto, a biti njuna mama je moj najljubši kraj na svetu," je zapisala Serena ter dodala, da je s svojima otrokoma skoraj vsak dan v letu. Njene besede so mnogi razumeli kot poklon materinstvu in družinskemu življenju, ki ga po koncu športne kariere postavlja na prvo mesto.

Serena Williams velja za eno največjih teniških igralk vseh časov. Američanka je v karieri osvojila 23 naslovov za grand slam med posameznicami, kar je rekord odprte ere ženskega tenisa. Dolga leta je dominirala na svetovni lestvici in s svojo močjo, hitrostjo ter mentalno trdnostjo zaznamovala zgodovino športa.

Poleg športnih uspehov je danes uspešna podjetnica, medijska osebnost in predana mama.

Skupaj z možem Alexisom Ohanianom ima dve hčerki, Alexis Olympio Ohanian Jr. (Olympia), rojeno leta 2017 in Adiro River Ohanian, rojeno leta 2023

Prav njuni fotografiji sta bili v središču zadnje objave, ki je pokazala toplino in povezanost njihove družine. Njena objava je med sledilci sprožila val navdušenja, saj Serena le redko deli tako osebne družinske trenutke. Tokrat pa je jasno pokazala, da ji materinstvo pomeni največ.

Serena Williams materinstvo družina otroci teniška prvakinja
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
