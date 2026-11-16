Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Senidah razkrila, kaj se skriva za njenim močnim značajem: "Ko sem izgubila starše, sem morala postati sama sebi opora"

S.B.
Svet slavnih 0
16. 11. 2026 12.54

Senidah občinstvo pozna kot samozavestno, odločno in neuklonljivo glasbenico, ki se ne boji pokazati svoje drugačnosti. Toda za njenim navideznim oklepom se skriva tudi boleča življenjska zgodba. V pogovoru z voditeljico podkasta Ido je pevka iskreno spregovorila o izgubi staršev, materini ljubezni in tem, kako je morala po njuni smrti sama poskrbeti za svojo varnost. Priznala je, da je prav zaradi teh izkušenj okoli sebe zgradila zaščitni oklep, zaradi katerega je danes navzven lahko videti precej groba.

Senidah.
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

Pogovor, ki ga je pevka nedolgo nazaj opravila z voditeljico Ido v podkastu Bez pardona in tudi z voditeljico Vesno Milek za RTV, razkriva precej bolj ranljivo plat glasbenice. Senidah je obujala spomine na čas, ko je imela ob sebi mamo, ki ji je dajala občutek varnosti in brezpogojne podpore. Ob njej si je lahko dovolila biti otrok, nepopolna, neodgovorna in preprosto to, kar je bila. Vedela je namreč, da ima nekoga, ki bo vedno na njeni strani.

Ko je izgubila tudi mamo, se je vse spremenilo. Nenadoma ni bilo več osebe, h kateri bi se lahko zatekla, ko bi potrebovala zaščito. Sama je morala postati svoj največji zaveznik. Kot je razkrila v pogovoru, je prav takrat začela graditi obrambni mehanizem, ki jo spremlja še danes. Morala je postati sama sebi zaščita, saj ni bilo več staršev, ki bi ji dajali občutek, da je zanjo vedno nekdo tam.

Zaščitni oklep, ki ga je zgradila po izgubi staršev

Pevka je ob tem spregovorila tudi o tem, kako močno jo je zaznamovala izguba otroške nežnosti in naivnosti. Občutka brezskrbnosti, ki ga človeku daje zavest, da ima ob sebi starše, po njunem odhodu ni več dobila nazaj. Ko moraš že zelo zgodaj oziroma v pomembnem življenjskem obdobju poskrbeti sam zase, se spremeni tudi način, kako se soočaš s svetom.

Njena zunanja trdnost tako ni nujno samo izraz značaja, temveč tudi način, kako se je naučila živeti z izgubo. Oklep, ki jo je nekoč varoval pred bolečino, je postal del njene javne podobe. Tudi v pogovoru z Vesno Milek je bilo mogoče začutiti, da je za njeno odločnostjo veliko več čustev, kot jih običajno pokaže.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Očeta izgubila pri štirih letih, mamo pri 27

Senidah, s pravim imenom Senida Hajdarpašić, je že pred tem večkrat spregovorila o družinski tragediji, ki je zaznamovala njeno otroštvo. Ko je bila stara komaj štiri leta, je v hudi prometni nesreči izgubila očeta. V nesreči sta bili poškodovani tudi mama in sestra, ki sta bili nekaj časa v komi.

Čeprav je odraščala brez očeta, je poudarila, da ji ljubezni ni primanjkovalo. Njena mama je prevzela vlogo obeh staršev in ji dala vse, kar je potrebovala. Bila je njena največja opora, vzornica in oseba, ki je neizmerno verjela vanjo.

A življenje ji je pozneje pripravilo še en boleč udarec. Mamo je izgubila, ko je bila stara 27 let. O njeni smrti je v preteklosti že spregovorila in priznala, da bolečina tudi po več kot desetletju ni izginila.

"Sčasoma ne postane lažje, samo naučiš se živeti s tem," je v enem od preteklih pogovorov opisala žalovanje. Poudarila je tudi, da praznina po odhodu ljubljene osebe ostaja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mama je verjela vanjo tudi takrat, ko sama morda ni

Kako poseben odnos sta imeli, razkriva tudi njena pripoved o materini podpori. Senidah se je spominjala, da ji je mama pogosto govorila, da je posebna in popolna. Ko je kdo pripomnil, da nihče ni popoln, je mama vztrajala pri svojem, njena Senida je zanjo bila.

Prav takšna ljubezen človeku da občutek, da je sprejet takšen, kot je. In prav takšno varnost je pevka po materini smrti izgubila.

Senidah je v preteklosti razkrila tudi, da je svoji pokojni mami posvetila albuma Bez tebe in Za tebe. Glasba je zanjo očitno eden od načinov, kako ohranja spomin na žensko, ki je imela v njenem življenju tako posebno mesto.

Z iskrenim pogovorom je priljubljena slovenska pevka raztrla pogled na žensko, ki jo občinstvo pozna predvsem po močni odrski prezenci in s tem pokazala, da se včasih za najbolj neomajnim značajem v resnici skriva zgodba človeka, ki se je moral naučiti biti močan, ker ni imel več nikogar, za komer bi se lahko skril.

Senidah v vlogi, v kateri je še nismo videli: na modni brvi pritegnila vse poglede
Preberi še
Senidah v vlogi, v kateri je še nismo videli: na modni brvi pritegnila vse poglede
Borut Pahor pokazal fotografijo iz otroštva, ob njegovi pripombi se boste nasmejali
Preberi še
Borut Pahor pokazal fotografijo iz otroštva, ob njegovi pripombi se boste nasmejali

Vir: podkast Bez pardona, RTV Slovenija

Senidah izguba staršev žalovanje družinska tragedija intervju
Naslednji članek
Svet slavnih

Luka Dončić s prisrčno gesto pokazal, kako zelo pogreša hčerki

Zadovoljna.si Carmen Osovnikar: 'Šibki ljudje se bojijo močnih ljudi'
24ur.com Psihiatrinja o zdravljenju vojnih travm: Grozote onkraj človeškega razuma
24ur.com S strupenimi gobami je ubila sorodnike: Čutila sem distanco med nami
Bibaleze.si S svojim pogumom je postala vzor številnim ženskam
24ur.com 'Dala sem glas očetu in bratu, ki se javljata iz onostranstva'
Bibaleze.si Spregovorila zlorabljena hčerka: Podoba družinske sreče je bila laž
24ur.com Voditeljica Dragana: Do svojih čustev sem zelo zaščitniška
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2077