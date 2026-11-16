Senidah razkrila, kaj se skriva za njenim močnim značajem: "Ko sem izgubila starše, sem morala postati sama sebi opora"

Pogovor, ki ga je pevka nedolgo nazaj opravila z voditeljico Ido v podkastu Bez pardona in tudi z voditeljico Vesno Milek za RTV, razkriva precej bolj ranljivo plat glasbenice. Senidah je obujala spomine na čas, ko je imela ob sebi mamo, ki ji je dajala občutek varnosti in brezpogojne podpore. Ob njej si je lahko dovolila biti otrok, nepopolna, neodgovorna in preprosto to, kar je bila. Vedela je namreč, da ima nekoga, ki bo vedno na njeni strani. Ko je izgubila tudi mamo, se je vse spremenilo. Nenadoma ni bilo več osebe, h kateri bi se lahko zatekla, ko bi potrebovala zaščito. Sama je morala postati svoj največji zaveznik. Kot je razkrila v pogovoru, je prav takrat začela graditi obrambni mehanizem, ki jo spremlja še danes. Morala je postati sama sebi zaščita, saj ni bilo več staršev, ki bi ji dajali občutek, da je zanjo vedno nekdo tam.

Zaščitni oklep, ki ga je zgradila po izgubi staršev

Pevka je ob tem spregovorila tudi o tem, kako močno jo je zaznamovala izguba otroške nežnosti in naivnosti. Občutka brezskrbnosti, ki ga človeku daje zavest, da ima ob sebi starše, po njunem odhodu ni več dobila nazaj. Ko moraš že zelo zgodaj oziroma v pomembnem življenjskem obdobju poskrbeti sam zase, se spremeni tudi način, kako se soočaš s svetom. Njena zunanja trdnost tako ni nujno samo izraz značaja, temveč tudi način, kako se je naučila živeti z izgubo. Oklep, ki jo je nekoč varoval pred bolečino, je postal del njene javne podobe. Tudi v pogovoru z Vesno Milek je bilo mogoče začutiti, da je za njeno odločnostjo veliko več čustev, kot jih običajno pokaže.

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Očeta izgubila pri štirih letih, mamo pri 27

Senidah, s pravim imenom Senida Hajdarpašić, je že pred tem večkrat spregovorila o družinski tragediji, ki je zaznamovala njeno otroštvo. Ko je bila stara komaj štiri leta, je v hudi prometni nesreči izgubila očeta. V nesreči sta bili poškodovani tudi mama in sestra, ki sta bili nekaj časa v komi. Čeprav je odraščala brez očeta, je poudarila, da ji ljubezni ni primanjkovalo. Njena mama je prevzela vlogo obeh staršev in ji dala vse, kar je potrebovala. Bila je njena največja opora, vzornica in oseba, ki je neizmerno verjela vanjo. A življenje ji je pozneje pripravilo še en boleč udarec. Mamo je izgubila, ko je bila stara 27 let. O njeni smrti je v preteklosti že spregovorila in priznala, da bolečina tudi po več kot desetletju ni izginila. "Sčasoma ne postane lažje, samo naučiš se živeti s tem," je v enem od preteklih pogovorov opisala žalovanje. Poudarila je tudi, da praznina po odhodu ljubljene osebe ostaja.

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Mama je verjela vanjo tudi takrat, ko sama morda ni

Kako poseben odnos sta imeli, razkriva tudi njena pripoved o materini podpori. Senidah se je spominjala, da ji je mama pogosto govorila, da je posebna in popolna. Ko je kdo pripomnil, da nihče ni popoln, je mama vztrajala pri svojem, njena Senida je zanjo bila. Prav takšna ljubezen človeku da občutek, da je sprejet takšen, kot je. In prav takšno varnost je pevka po materini smrti izgubila. Senidah je v preteklosti razkrila tudi, da je svoji pokojni mami posvetila albuma Bez tebe in Za tebe. Glasba je zanjo očitno eden od načinov, kako ohranja spomin na žensko, ki je imela v njenem življenju tako posebno mesto. Z iskrenim pogovorom je priljubljena slovenska pevka raztrla pogled na žensko, ki jo občinstvo pozna predvsem po močni odrski prezenci in s tem pokazala, da se včasih za najbolj neomajnim značajem v resnici skriva zgodba človeka, ki se je moral naučiti biti močan, ker ni imel več nikogar, za komer bi se lahko skril.