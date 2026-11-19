Pevka, ki ima z možem Veljkom Piljikićem dva sinova, Jakova in Jovana, je gostovala na radiu WTF, kjer je spregovorila o vsakodnevnih družinskih navadah. Posebej se je dotaknila oblačenja otrok in pričakovanj, ki jih po njenem mnenju ustvarjajo družbena omrežja. "Normalno je, da otrok tri dni nosi isto trenirko v šolo, dokler je ne umaže. Potem jo mama opere, posuši in gremo znova," je povedala. Dodala je, da se ji vsakodnevno menjavanje garderobe ne zdi potrebno, če so oblačila še vedno čista in primerna za nošenje.

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Kritična je tudi do razkazovanja razkošja na družbenih omrežjih

Seka se ni ustavila le pri otroških oblačilih. Kritična je bila tudi do znanih osebnosti, ki na družbenih omrežjih pogosto predstavljajo drage izdelke, luksuzna potovanja in življenje, ki po njenem mnenju nima veliko skupnega z vsakdanom večine ljudi. "Ni normalno, da vsak dan menjaš garderobo. Prav tako ni normalno, da gledate znane osebnosti na družbenih omrežjih, ki oglašujejo predrage izdelke, parfume, ličila, razkošno življenje in Dubaj. To ni resnično življenje. To je prevara, zabloda, laž," je bila neposredna. Po njenem mnenju je povsem običajno, da družine ostajajo doma, večkrat jedo isto kosilo in si ne privoščijo vsakodnevnega razkošja. "Normalno je, da ste doma, da niste v Dubaju, da dva dni jeste fižol, polnjene paprike, musako ali sarmo. Ni normalno, da vsak dan jeste kaviar, kozice in lignje ter na terasi v Dubaju snemate morje. To niso resnična življenja," je še poudarila.

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Njene besede razdelile starše

Njena izjava je hitro zaokrožila po regionalnih medijih in družbenih omrežjih, kjer so se mnenja razdelila. Nekateri so se strinjali z njenim sporočilom, da otrokom ni treba vsak dan nositi novih oblačil in da starši ne bi smeli tekmovati v ustvarjanju popolne podobe družinskega življenja. Drugi pa so opozorili, da je treba pri otroških oblačilih upoštevati predvsem higieno. Otroci se med igro, poukom in drugimi dejavnostmi pogosto spotijo ali umažejo, zato je lahko vsakodnevno preoblačenje v številnih družinah povsem običajno. Med komentarji so se tako znašli tako tisti, ki so pevki prikimali, kot starši, ki so pojasnili, da njihovi otroci iste trenirke preprosto ne morejo nositi več dni, ker se vsak dan vrnejo domov umazani. Seka je s svojimi besedami spomnila na vsakdan, ki ga na družbenih omrežjih redko vidimo, na ponovljena kosila, večkrat oblečena oblačila in dneve, ko se ne trudimo, da bi bilo vse videti popolno. Prav takšne navade so za številne družine nekaj povsem običajnega, čeprav se ob fotografijah brezhibnih domov, dragih oblačil in razkošnih počitnic včasih zdi drugače.