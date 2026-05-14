Pri 43 letih bo prvič postal očka

14. 05. 2026 04.00

Hollywoodski igralec Sebastian Stan, znan po vlogi Buckyja Barnesa v Marvelovem filmu, je prvič odkrito spregovoril o tem, da bo kmalu postal očka.

Hollywoodski zvezdnik Sebastian Stan z dolgoletno partnerko, igralko Annabelle Wallis, pričakujeta prvega otroka, kar je igralec potrdil v nedavnem intervjuju za Deadline.

Stan je v pogovoru poudaril, da vstop v novo življenjsko obdobje doživlja zelo osebno in odgovorno. "Čutim odgovornost, da bom dober oče," je dejal in dodal, da želi hkrati ostati tudi "dober človek". Pri 43 letih pravi, da ima občutek, kot da se šele zdaj zares uči o življenju in odnosih.

Hollywoodski igralec Sebastian Stan bo postal očka.FOTO: Profimedia

Igralec je razkril tudi, da nanj močno vpliva lastna družinska izkušnja

Kot pomemben zgled pri razumevanju očetovske vloge omenja svojega očima Anthonyja Fruhaufa, od katerega je prevzel miselnost, da pomeni biti oče predvsem odgovornost, zaščito in podporo družini.

"Paziti moraš, varovati in skrbeti. To je tisto, kar sem razumel kot bistvo moškosti in očetovstva," je pojasnil. Dodal je še, da včasih to pomeni tudi, da moraš postaviti svoj ego na stran in se osredotočiti na potrebe bližnjih.

Stan in Annabelle Wallis sta skupaj od leta 2022FOTO: Profimedia

Zvezdniški par sicer svojo zasebnost večinoma ohranja stran od javnosti. Kljub temu sta v zadnjih letih večkrat skupaj nastopila na rdeči preprogi, nosečnost pa je v javnost prišla po nedavnih fotografijah Wallisove v New Yorku.

Igralec je v intervjuju še poudaril, da mu očetovstvo predstavlja pomembno prelomnico v življenju in priložnost za osebno rast tako v zasebnem življenju kot tudi v razumevanju vlog, ki jih igra na zaslonu.

