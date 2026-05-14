Pri 43 letih bo prvič postal očka

Hollywoodski zvezdnik Sebastian Stan z dolgoletno partnerko, igralko Annabelle Wallis, pričakujeta prvega otroka, kar je igralec potrdil v nedavnem intervjuju za Deadline. Stan je v pogovoru poudaril, da vstop v novo življenjsko obdobje doživlja zelo osebno in odgovorno. "Čutim odgovornost, da bom dober oče," je dejal in dodal, da želi hkrati ostati tudi "dober človek". Pri 43 letih pravi, da ima občutek, kot da se šele zdaj zares uči o življenju in odnosih.

Igralec je razkril tudi, da nanj močno vpliva lastna družinska izkušnja

Kot pomemben zgled pri razumevanju očetovske vloge omenja svojega očima Anthonyja Fruhaufa, od katerega je prevzel miselnost, da pomeni biti oče predvsem odgovornost, zaščito in podporo družini. "Paziti moraš, varovati in skrbeti. To je tisto, kar sem razumel kot bistvo moškosti in očetovstva," je pojasnil. Dodal je še, da včasih to pomeni tudi, da moraš postaviti svoj ego na stran in se osredotočiti na potrebe bližnjih.

