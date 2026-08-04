Priljubljeni igralec je pri 43-ih prvič postal očka

43-letni Sebastian Stan , ki ga občinstvo najbolje pozna po vlogi Buckyja Barnesa v Marvelovih filmih, je pred rojstvom otroka prvič odkrito spregovoril o očetovstvu. V intervjuju za Deadline je ob promociji filma Fjord dejal, da ga je zgodba spodbudila k razmisleku o lastnem življenju in prihodnji vlogi očeta.

V javnosti se je o nosečnosti začelo govoriti aprila letos, ko so fotografski posnetki iz New Yorka razkrili nosečniški trebušček 41-letne Annabelle Wallis . Pozneje je igralka nosečnost potrdila tudi na filmskem festivalu v Cannesu , kjer je skupaj s Sebastianom Stanom prvič pokazala trebušček na rdeči preprogi.

"Želim biti dober oče," je povedal in dodal, da čuti veliko odgovornost, da bo ne le dober starš, temveč tudi dober človek. Poudaril je še, da se pri 43 letih še vedno uči in odkriva nove poglede na življenje.

Stan in Wallisova sta par od leta 2022, vendar svojo zvezo večinoma ohranjata stran od medijske pozornosti. Skupaj sta se začela pogosteje pojavljati na javnih dogodkih leta 2024, uradni debi na rdeči preprogi pa sta doživela na podelitvi zlatih globusov leta 2025.

Takrat je igralec med zahvalnim govorom svoji partnerici namenil ganljiv poklon z besedami: "Annabelle, ljubim te."

Za Sebastiana, ki je pred kratkim priznal, da ga misel na očetovstvo navdaja tako z navdušenjem kot odgovornostjo, se je tako začelo povsem novo življenjsko poglavje.

Medtem ko oboževalci že nestrpno čakajo, ali bo par delil kakšen utrinek iz družinskega življenja, Stan in Wallisova za zdaj ostajata zvesta svoji odločitvi, da najlepše trenutke ohranita zase.